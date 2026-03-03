Desde hace casi una década, Ana Boyer y Fernando Verdasco han hecho de Doha, en Catar, su hogar. Allí viven junto a sus tres hijos desde que el tenista aún competía en el circuito profesional y la pareja empezaba a construir su propia familia. Fue una decisión meditada, estratégica y pensada para dar estabilidad a su nueva etapa juntos. Ahora siguen felices allí y esperan a la cuarta de los hermanos.

Aunque su residencia habitual está en Doha, la familia suele viajar con frecuencia a España para reencontrarse con los suyos y no perderse fechas señaladas. Sin embargo, esta vez no ha podido ser. Ana y Fernando han tenido que cancelar su regreso y quedarse en Catar tras el cierre del espacio aéreo provocado por el conflicto actual en Oriente Medio, una situación tan delicada como inestable.

Ana Boyer y Fernando Verdasco, en Madrid | Gtres

Varios países que hacen frontera con Irán e Israel han tomado medidas preventivas, entre ellas el cierre temporal de su tráfico aéreo. Esto ha dejado a muchos viajeros sin posibilidad de volar, entre ellos la hija de Isabel Preysler y su familia, que han visto cómo su vuelta a casa se truncaba en el último momento. Y aunque este tipo de decisiones perjudiquen en cierta manera, se han tomado pensando en la seguridad ciudadana, y por eso, se han suspendido rutas y vuelos internacionales.

Lejos de alimentar la preocupación, Ana ha querido tranquilizar a todos a través de sus stories de Instagram. Con un comunicado de lo más directo, ha asegurado que están bien y que confían en que todo "termine pronto". Además, ha agradecido la cantidad de mensajes de cariño recibidos en estos días y ha querido dejar claro, ante cualquier duda, que la familia se encuentra tranquila y unida esperando que la situación se normalice cuanto antes.