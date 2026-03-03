Sin vergüenza
La demostración de beatbox de Álex González en El Hormiguero: ¡y se atreve a rapear!
La visita del actor ha permitido descubrir su faceta más cercana y reflexiva, en una conversación que ha combinado actualidad, profesión y experiencias personales.
Álex González ha regresado a El Hormiguero con nuevos proyectos en su agenda. El actor ha compartido cómo afronta cada nuevo reto interpretativo, anécdotas de rodaje y su experiencia tanto en producciones nacionales como internacionales.
Durante la entrevista, Pablo Motos le ha puesto en un aprieto al hablar de su doblaje para una película de animación porque su personaje tenía que rapear. Álex ha asegurado que no rapea, pero ha recordado un consejo que le dio precisamente el presentador: "Las cosas que dan miedo y dan vergüenza hay que hacerlas con más razón". ¡Y se ha lanzado!
Lo que se le ha ocurrido al actor es intentar primero hacer beatbox: "Lo hacía de pequeño, con 12 años, y no lo he vuelto a hacer hasta que me han contado esto". Álex ha sorprendido con esta habilidad, pero no ha evitado tener que rapear. ¡Descubre cómo se le dan ambas destrezas en el vídeo!
