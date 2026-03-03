Antena3
Espectacular

Disfruta de la entrevista completa a Álex González en El Hormiguero

El actor ha sido el protagonista de una noche marcada por las confesiones, las risas y la buena sintonía entre el invitado y el presentador.

La presencia de Álex González en El Hormiguero ha sido todo un torbellino de emociones en el plató. El actor ha compartido reflexiones y vivencias en una entrevista tan entretenida como cercana.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre la inteligencia artificial. El invitado ha asegurado que le da mucho uso a ChatGPT pero, por suerte, según ha dicho, tiene muy buen psicólogo y no lo utiliza para charlar.

Álex González, enganchado a la inteligencia artificial

Tras esto, Pablo Motos le ha preguntado por su proyecto personal más enriquecedor: su newsletter. En ella, el intérprete trata de motivar a sus seguidores y a animarles a cuidar su salud.

Además, también hemos tenido la oportunidad de conocer uno de sus grandes talentos ocultos, el beatbox. Álex se ha atrevido a demostrarlo poco antes del desternillante rap de Trancas y Barrancas.

