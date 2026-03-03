Ver para creer
"Era ciencia ficción y ya estamos ahí": Marron muestra uno de los robots humanoides más avanzados
El equipo de ciencia ha traído al plató un increíble robot que ha viajado en tren como una persona más.
Álex González ha pisado el plató de El Hormiguero demostrando su versatilidad y su cercanía con el público. Durante la charla, ha repasado experiencias profesionales y personales con total naturalidad.
Para poner el broche de oro a su paso por el programa, Marron ha traído al plató al Unitree G1, un robot humanoide tan avanzado que incluso ha viajado en tren con un billete normal.
Además, para demostrar el increíble desarrollo de esta tecnología, le han puesto a bailar junto al propio actor. ¡Imperdible!
