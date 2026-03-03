Antena3
"Era ciencia ficción y ya estamos ahí": Marron muestra uno de los robots humanoides más avanzados

El equipo de ciencia ha traído al plató un increíble robot que ha viajado en tren como una persona más.

"Era ciencia ficción y ya estamos ahí": Marron muestra uno de los robots humanoides más avanzados

Álex González ha pisado el plató de El Hormiguero demostrando su versatilidad y su cercanía con el público. Durante la charla, ha repasado experiencias profesionales y personales con total naturalidad.

Para poner el broche de oro a su paso por el programa, Marron ha traído al plató al Unitree G1, un robot humanoide tan avanzado que incluso ha viajado en tren con un billete normal.

Además, para demostrar el increíble desarrollo de esta tecnología, le han puesto a bailar junto al propio actor. ¡Imperdible!

El Rosco | 3 de marzo

Alejandro, otra vez ante el jaque de 23 aciertos de Javier en El Rosco: “Vamos a intentarlo”

Javier ha vuelto a quedarse a sólo dos letras del bote, esta vez de 202.000 euros, obligando a su rival a otra gran remontada.

Mejores momentos | 3 de marzo

Alejandro salva resoplando su duelo en La Pista: “Qué rabia me está dando”

El concursante ha reconocido la canción con el primer fragmento, pero no se ha llevado la victoria hasta que sólo quedaba un segundo en juego.

El “parto” de Armando del Río: qué sufrimiento hasta acertar ‘Corazón partío’ en La Pista

El patinazo de Alejandro con Chenoa: atribuye ‘Cuando tú vas’... ¡a Rocío Jurado!

Mónica Cruz

Mónica Cruz se sincera sobre las comparaciones con Penélope Cruz: "Entre ella y yo no hay competitividad ninguna"

