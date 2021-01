Isabel Díaz Ayuso, sobre el temporal de nieve en Madrid: "Ha triplicado las previsiones"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, se ha referido en el programa Espejo Público a la posibilidad de declarar Madrid zona catastrófica. "Los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que lo necesiten y que así lo decidan sus alcaldes van a tener nuestro respaldo para solicitarlo. Puesto que de esta manera vamos a poder afrontar destrozos sobretodo en mobiliario, en vegetación. Madrid es una de las ciudades con mas árboles del mundo".

En cuanto a la falta de previsión ante el temporal, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha explicado que "ha sido una nevada histórica que ha triplicado las previsiones incluso de la meteorología. No se puede estar preparado para una situación sobre venida de estas características. Una nevada histórica que en el caso de la CAM ha afectado a toda la comunidad por igual. Ha sido en toda la comunidad, a la vez, y además, en una región que tiene 3.200 kilómetros de carreteras. Y que ha afectado al principal aeropuerto del país, a las cercanías, a los colegios".

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha defendido que el Ejecutivo madrileño activó un plan desde el día 4 de enero. "Activamos un plan en el que la UME estaba ya integrada. Y a lo largo de los días si que hicimos distintos avisos acerca de las nevadas. Que en ningún vaso, nadie me previno de que iba a ser de tal magnitud. Ahora lo que hemos conseguido a lo largo del fin de semana es que todas las personas atrapadas, mas de 2.000 personas, pudieran llegar a sus casas. Ahora, en esta segunda fase, lo que hacemos es facilitar los accesos a los lugares prioritarios".

" Quiero agradecer a los madrileños el esfuerzo que han realizado en estos días porque nosotros no estamos acostumbrados a nevadas de semejante magnitud que además han entrado por el sur de la comunidad. Ha sido pedirles ayuda para que fueran despejando los portales, las rampas. Y ayer vimos a todo el mundo trabajando con lo que tenían a mano. Es de agradecer porque eso ha facilitado bastante las cosas" ha agradecido Isabel Díaz Ayuso en Espejo Público aunque ha añadido que "aún así, no hay que coger los vehículos que pueden bloquear las carreteras para los servicios de emergencias que si necesitan las vías despejadas".

Ayuso también se ha pronunciado sobre las declaraciones de José Luis Ábalos, ministro de Transportes, en lasa que cargaba contra Pablo Casado, líder del PP, por limpiar "durante unos minutos" la nieve de la entrada de su casa. "Yo creo que no vienen a cuento esa clase de declaraciones y menos en unos momentos en los que es importante la coordinación entre las administraciones. La CAM trabaja mano a mano con todas las administraciones. No me parece ni lo más sensato. Hay que dar ejemplo con lo que se dice".