La víctima de un turista español en México: "Me dijo que conocía personas aquí que me podían quitar la cabeza"

Este turista español se hospedaba en un alojamiento cercano al restaurante en el que trabajaba Ruth. Eran en torno a las 7.00 horas cuando este joven irrumpió en el local. Entró quejándose por el volumen de la música y pidió que la bajaran inmediatamente. Ruth redujo el volumen en 3 puntos pero a él no le pareció suficiente y este sujeto comenzó con un comportamiento agresivo.

Comenzó a romper partes del mobiliario y, visiblemente enfadado, le recriminaba a la camarera de bar no haber bajado la música suficientemente. La escena fue captada por la cámara de seguridad del local y las imágenes ya se han hecho virales.

Ruth es la víctima que tuvo que soportar este ataque. La joven atiende a Espejo Público desde México. Cuenta que en el momento en el que irrumpió el turista español la cafetería estaba cerrada, ella estaba en el baño y cuando escucho pasos entrando salió del baño. No entiende por qué el hombre se alteró tanto después de que bajara el volumen de la música.

"Estuvo insultándome y gritándome 10 minutos hasta que perdió el control"

Estuvo insultándola y gritándole 10 minutos hasta que perdió el control. "Me amenazaba y decía que si llamaba a la Policía o le decía a alguien me iba a llamar porque conocía personas en México que me podían quitar la cabeza. Se dio cuenta de que estaba sola y empezó a aprovecharse de la situación", relata.

La situación paró porque llegó una clienta que entró y se escondió cuando escuchó las amenazas de muerte.

El agresor, un periodista vinculado a Cataluña

El agresor es un periodista vinculado a los medios de Cataluña que en su currículum tiene méritos como haber trabajado para la oficina de la UNESCO, o como consultor de programas de Naciones Unidas en Chiapa. Ha sido galardonado además con el premio nacional de la juventud.

Los dueños de la cafetería quieren localizarle, el programa Espejo Público ha intentado ponerse en contacto con él para escuchar su versión de los hechos pero no ha conseguido dar con su paradero.

