José Luis Ábalos, ante el temporal de nieve: "No solo afectó a Madrid. Hay que acordarse de las otras zonas del país"

José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha comenzado la entrevista en Espejo Público haciendo referencia a los camioneros que todavía permanecen atrapados en las carreteras españolas. "Los camioneros exactamente no quedaron atrapados. No es es el concepto porque fueron desviados del tráfico previamente al temporal. Lo que se llama embolsamiento y fueron apartados en determinadas zonas. Desde ayer ya han empezado a salir. De los más de 13.000 camiones que había embolsados ya solo quedan 3000 por salir. Y van a ir saliendo todos" ha explicado Ábalos en el programa de Antena3 Noticias. El titular de Transportes ha querido agradecer el trabajo de los camioneros. "Muchos de ellos tienen que seguir prestando ese servicio fundamental de abastecimiento pero no es que estuvieran atrapados.

En cuanto al plan de emergencia y si ha habido falta de previsión, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha asegurado que "lo que es evidente es que el temporal no solo afectó a Madrid, afectó a buena parte de la península y no solo en Madrid. Hay que acordarse de las otras zonas del país. En este caso, el ministerio desplegó el mayor número de quitanieves de toda la historia. Desplazamos más de 3000 operarios y máquinas quitanieves que operaron lógicamente en las carreteras que dependen del Estado y también en algunos ayuntamientos donde fueron requeridos" ha afirmado Ábalos.

José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha recordado en Espejo Público que se lanzaron múltiples avisos ante el temporal de nieve. "Aquí en Madrid, desde anoche, han entrado las máquinas quitanieves tal y como le ofrecimos al ayuntamiento de Madrid y es el propio ayuntamiento el que no se ha requerido donde quiere que se intervenga. Cuando nos enfrentamos a la propia realidad siempre sobrepasa la previsión o la idea que nos podíamos hacer. Pero evidentemente se advirtió lo que iba pasar. Advertimos también de que había que impedir la movilidad y que había que estar en las casas porque efectivamente, se nos había alertado de lo que venía.

En cuanto a la posible declaración de Madrid como zona catastrófica por el temporal de nieve, José Luis Ábalos, ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha afirmado que "hay que tener una dimensión de los daños, del impacto del temporal, a que afectan para poder tomar una vez una decisión al respecto. Hay que ver qué daños se han producido en lo público, en lo privado y tener una evaluación de esos daños para poder tomar una decisión al respecto".