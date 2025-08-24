Avance semanal de Sueños de libertad: ¿Se ha marchado Fina abandonando a Marta y las chicas de la tienda?

Viene una semana cargada de emociones intensas en Sueños de libertad: secretos revelados, propuestas insólitas y una decisión que podría hundir a Perfumerías de la Reina.

La salud de los trabajadores en la fábrica seguirá empeorando, para la desesperación de Luz. Con el informe del técnico de seguridad en sus manos, Tasio, Joaquín, Andrés y Damiánse enfrentan a un dilema complicado: cerrar la zona de saponificación y arriesgar a perder la producción de jabones o ignorar las advertencias y jugar con las vidas de los trabajadores. ¿Qué harán?

Luz en el capítulo 378 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Por su parte, Gabriel se quedará muy contento con esta noticia. Como ya lo viene haciendo con maestría, aprovechará la oportunidad para jugársela de nuevo a los De la Reina. Primero, moverá hilos para animar a los empleados a presentar una demanda colectiva contra la fábrica. Luego, presentará una solución a Damián, pero le deja claro que va a necesitar la ayuda de Andrés. ¿Cómo reaccionará su primo?

Gabriel, Damián y Andrés en el capítulo 381 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

Por otro lado, Irene recibirá un sobre anónimo que le destrozará aún más. Tras ver a su contenido, no tendrá más dudas sobre el rol de Pedro en las desapariciones de Jose. Y una vez más hará frente a su hermano. ¿Qué le dirá Pedro?

De hecho, serán días duros para el director de la fábrica. Además de los problemas con la salud de los trabajadores, y también la suya, don Pedro y Digna enfrentarán la peor crisis de su matrimonio. Después de una discusión desatada por un secreto que le ha revelado su cuñada, Digna pedirá a su marido que se marche de casa. Es cuando él tiene que decidirse: ¿contarle sobre su enfermedad o irse sin decir nada?

Sin embargo, nadie va a sufrir tanto como Marta esta semana. Su noche de amor con Fina le ha quitado de la memoria el oscuro episodio de Santiago de la cabeza, pero al despertarse se dará un susto aún mayor: Fina se ha ido de la cama. Cuando sale al salón a buscarla , se dará cuenta de que le ha dejado una carta, pero la heredera de la Reina no entiende qué quiere decir...y las chicas de la tienda tampoco saben dónde está Fina. ¿Le ha pasado algo? ¿Volverá o se ha marchado para siempre?

¿Se ha ido a Argentina tal y como le amenazó Pelayo?

Marta en el capítulo 378 de Sueños de libertad | Manu Fiestas

¡No te pierdas todo lo que se viene la próxima semana en Sueños de libertad!