Investigan si el presunto violador, apalizado por la familia de la chica, actuó durante años y con más niñas: "Su mujer y su hija han abandonado el barrio"

La familia de una chica menor de edad, presuntamente violada por el padre de una amiga suya, se tomaba la justicia por su mano, iba al encuentro del hombre y le propinaba una fuerte paliza. Al acudir la Policía al lugar de la agresión fue cuando los agentes conocieron los presuntos hechos y procedieron a la detención del presunto agresor sexual.

Este miércoles se ha conocido el testimonio del padre de la menor que habría sido víctima del padre de su amiga al acudir a la casa de esta para ir juntas al centro donde estudian.

El padre de la chica manifiesta que la presencia de la Policía y una ambulancia le alertó mucho, pero que cuando conoció lo que decía su hija que había sufrido se derrumbó: "Me llamó la directora del Instituto (…) para decirme que le había pasado algo a mi hija (…) Fui al centro (…) Me asusté mucho. Cuando me enteré de lo que había sucedido, me rompí".

¿Años de violaciones o más víctimas?

La cercanía de las viviendas de las chicas ha jugado un papel importante en su amistad desde hace siete años y el padre de la supuesta víctima ha afirmado que era habitual que su hija acudiera a buscar a su amiga antes de clase. Ahora los investigadores de la Policía Nacional tratan de averiguar si el detenido violó a la chica, ahora de 14 años de edad, desde los 6, así como si existirían más víctimas en el entorno familiar o entre las amistades de su propia hija.

Toda la familia está arropando a la presunta víctima. Su padres, primas están junto a ella en todo momento por las crisis nerviosas que sufre e incluso han hecho que necesite ayuda psicológica. No puede dormir por las noches: "Sufre cuadros de ansiedad muy severos".

"Me volví loco"

El padre de la chica ha asegurado en su testimonio que la brutal paliza que los familiares propinaron al presunto violador no fue premeditada. La familia se cobró su venganza tras producirse un encuentro fortuito: "Cuando volvíamos a casa, el agresor estaba sentado tranquilamente en un banco, al lado de su vivienda. Me volví loco. Estaba desesperado".

Ahí empezó la agresión multitudinaria al presunto violador. Fruto de esa paliza, captada en vídeo por un vecino, el hombre quedó tendido en el suelo aparentemente inconsciente después de sufrir heridas en la cara y contusiones por todo el cuerpo, por las que precisó de asistencia sanitaria antes de ser detenido.

La ira de los familiares llevó a los agentes a detener también a tres de ellos, a quienes además se les ha impuesto una orden de alejamiento del individuo objeto de su agresión después de quedar en libertad.

"Completamente humano"

Los presentes en plató analizaban lo ocurrido, y el colaborador de 'Espejo Público', Gonzalo Miró expresaba lo siguiente: "No es lo más apropiado, pero a mi me parece completamente humano".

La periodista Ana Regalado informaba desde el barrio de Usera, en Madrid, lugar donde ocurrieron los hechos. Confirmaba que la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía Nacional lleva a cabo una exhaustiva investigación del presunto violador, por si pudieran haberse producido violaciones durante años y a distintas víctimas.

Por su parte la familia del investigado teme nuevas represalias y mientras tanto su hija menor y su esposa han abandonado el barrio.

