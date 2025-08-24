Locura por el bote de Pasapalabra: supera los 2 millones por tercera vez en su historia

Esta semana se ha producido un hito en Pasapalabra: el bote ha superado los 2.000.000 de euros por tercera vez en la historia del programa. Pese a los esfuerzos actualmente de Manu y de Rosa cada tarde por conquistarlo, la cifra no para de crecer y va camino de batir récord.

Fue el pasado lunes 18 de agosto cuando el premio se convertía en bimillonario, situándose en concreto ese día en 2.002.000 euros. Esta cifra no se veía en el concurso desde la época de Rafa Castaño y de Orestes Barbero. De hecho, el sevillano fue quien hizo historia con el premio más alto en la historia de la televisión, llevándose 2.272.000 euros.

Era marzo de 2023 y Rafa pulverizaba así otra marca estratosférica hasta ese momento, los 2.190.000 euros que Eduardo Benito ganó en 2006. Los otros tres botes que se han entregado en la actual etapa de Pasapalabra, pese a ser también impresionantes, no llegaron tan lejos pero fueron igualmente deslumbrantes: Pablo Díaz conquistó 1.828.000 euros y Óscar Díaz, 1.816.000. A su lado, los 466.000 euros de Sofía Álvarez de Eulate parecen modestos, pero con el mérito de que consiguió la gesta con sólo 62 programas.

El tiempo dirá si el actual bote llega a marcar un nuevo récord o uno de los concursantes completa El Rosco antes. En el caso de Manu, que llegó a Pasapalabra una tarde después del premio de Óscar, ha visto durante más de 300 programas cómo el premio ha ido creciendo desde los 100.000 euros. ¿Hasta dónde llegará la cifra?