La última polémica Bertín Osborne: presenta a su hijo en portada y Gabriela Guillén responde con contundencia

Esta semana ha sido intensa en el universo mediático alrededor de Bertín Osborne. La noticia empezó con la publicación de una portada en ¡HOLA!, en la que el presentador y Gabriela Guillén aparecían con su hijo. La instantánea generó curiosidad porque, a pesar de ser una portada familiar, no había ninguna foto en la que los tres aparecieran juntos.

Bertín Osborne: dice haber cambiado de opinión y justifica la publicación como un paso por el bien del hijo

Frente a esto, Osborne daba sus primeras declaraciones, admitiendo que tras reflexionar, "ha cambiado de opinión" y que decidió posar por el bienestar del niño: no quería que su hijo viviera "marginado".

Gabriela Guillén: mantiene una postura neutral, valora la relación con respeto, y asegura que no busca lucrarse

La polémica dio un giro cuando Gabriela Guillén rompió su silencio en exclusiva para este programa. Aunque reconoció que existe una relación cordial entre ellos: "Es el padre de mi hijo. Yo siempre voy a tener buenas palabras hacia él", se mostró contundente al añadir: "Yo no soy quien para calificarlo como padre". Gaby también aclaró que cualquier ganancia obtenida con esa portada se destinará íntegramente a su hijo, dejando claro que ese no era un motivo económico para posar.

Rafa Doña: confirma que no hubo pago económico

Sumándose al hilo, Rafa Dona — amigo íntimo de Bertín y una voz cercana al entorno del presentador— intervino en YAS Verano para zanjar otro de los rumores más polémicos surgidos a raíz de la publicación: el supuesto pago por posar con el bebé.

Según Rafa, Bertín "no ha cobrado absolutamente nada" por la portada, asegurando además que todo lo recaudado irá destinado al pequeño. Añadió que Bertín sigue siendo una persona seria y transparente, que ni siquiera pidió ningún tipo de remuneración por el reportaje.