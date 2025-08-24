Nueva DANA: La AEMET pone en aviso a varias provincias por lluvias y tormentas

Los días de calor y sol parece que pronto van a acabar. Y todo se debe a la formación de una DANA en la mitad oriental que podría dejar fuertes chubascos y tormentas. También está prevista la entrada de un frente poco activo por el noroeste, que podría suponer un cierto alivio para las dotaciones de bomberos y efectivos que siguen desplegados en los incendios.

Según estima la Agencia Estatal de Meteorología, este episodio que llega este domingo podría dejar chubascos fuertes acompañados de granizo, además de fuertes rachas de viento en diferentes puntos de la geografía nacional.

El episodio

Las nubes altas y los cielos poco nubosos van a ser lo que va a predominar durante estos días en varios puntos de la península. Además, está previsto que se dejen ver ya las primeras nubes bajas y nieblas en comunidades del norte como Cantabria, Galicia y en zonas del alto Ebro en La Rioja, Álava o Burgos. Zonas del arco mediterráneo también podrán verlas, además del interior sur, las costas del mar de Alborán y Andalucía.

Se espera un aumento notable de la nubosidad media y alta desde el sudoeste y nubosidad de evolución en las mitades norte y este del país. Asimismo, son probables los chubascos y tormentas matinales en el litoral catalán y, por la tarde, en Navarra, norte de Aragón, Cataluña, Cantábrica occidental y zonas de la Ibérica oriental como La Rioja y Soria. "Podrán dejar chubascos intensos, granizo y rachas de viento muy fuertes", apunta la Aemet en un comunicado.

Se espera que se tenga cierta precaución con las tormentas, puesto que serán muy concentradas y descargarán fuertemente en la cuenca del Ebro y puntos del interior de la península. No se descarta que se produzcan chubascos en otros puntos del país, aunque se espera que sean leves y dispersos. No se descarta tampoco que zonas de montaña del sudeste puedan ver tormentas y fuertes precipitaciones.

Respecto a las temperaturas, las máximas descenderán en Canarias y en Galicia, mientras que aumentarán en Baleares y, acusadamente, en el Cantábrico oriental interior. Se espera superar los 35 grados en Badajoz, Córdoba o en zonas del litoral este, como Murcia, y se quedarán por encima de los 30 grados en Zaragoza, Almería o Madrid.

Las mínimas aumentarán en la mitad norte; será notable la subida en Soria y zonas cercanas, o en Canarias. Por el contrario, no bajarán de 20 grados en la Comunidad Valenciana, en Jaén o en las Islas Baleares.

Los vientos están previstos que sean flojos o moderados en la mayor parte de la Península y Baleares, con predominio de componentes del sur y este en el área mediterránea oriental y tercio oriental, el nordeste en la vertiente cantábrica y Galicia y las componentes oeste y suroeste en el resto. En Canarias soplarán los vientos alisios de forma moderada con intervalos fuertes.

Los avisos de la Aemet

Ante este nuevo panorama, la Aemet tiene activados para hoy diferentes avisos por distintos fenómenos. Por un lado, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña y el interior de Castellón se encuentran con avisos por tormentas. Desde la agencia se pide que se extremen precauciones en zonas como el Bajo Aragón y el centro y Pirineo catalán.

Por otro lado, también hay activados avisos por precipitaciones en Aragón, Castellón y Cataluña. Que ascienden a avisos naranjas los activados en la Depresión Central de Barcelona y el Pirineo Gironés.

