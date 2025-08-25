Ferit cambia el rumbo de la familia Korhan: anuncia su divorcio con Seyran e impone el de sus padres

Ferit ha llegado a la mansión fuera de sí. Con un nuevo aspecto, más serio y con la decisión de ponerse a trabajar, ha querido dejar claro que está preparado para tomar las riendas de la familia Korhan.

A pesar de que había invitados, se ha plantado frente a su padre y le ha gritado con rabia, sin importarle nada: “¡Papá! ¿Cómo has podido mandar al chófer a echar a mi madre del coche en mitad de la noche y al borde de la carretera? Ya sabemos que no entiendes lo que es el amor ni el respeto… pero no tienes honor”.

Orhan, incapaz de contener la situación, le ha dado un bofetón delante de todos. Después, ha intentado justificarse diciendo que solo quería que su mujer volviera a casa, que estaba intentando recuperarla.

Imponiéndose como nunca antes, Ferit no le ha dejado terminar: “¡Se acabó! Te vas a divorciar de mamá, ¿me oyes? La vas a dejar en paz. A partir de ahora tendrá la vida que se merece. Y yo me voy a divorciar de Seyran”.

Las palabras han caído como un jarro de agua fría. Todos se han quedado en shock al escuchar que Ferit estaba decidido a romper su matrimonio. En ese instante, la mansión entera ha entendido que nada volvería a ser igual.

Una nueva era ha comenzado en la familia Korhan. Ferit se ha impuesto como nunca antes, ¿cumplirá su palabra? ¿Acabará casándose con Pelin, la madre de su hijo? Todo puede pasar...