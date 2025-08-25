Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 50

Ferit cambia el rumbo de la familia Korhan: anuncia su divorcio con Seyran e impone el de sus padres

La rabia y el dolor han llevado a Ferit a tomar la decisión más dura de su vida. Ahora, una nueva era comienza para los Korhan.

Ferit cambia el rumbo de la familia Korhan: anuncia su divorcio con Seyran e impone el de sus padres

Publicidad

Ferit ha llegado a la mansión fuera de sí. Con un nuevo aspecto, más serio y con la decisión de ponerse a trabajar, ha querido dejar claro que está preparado para tomar las riendas de la familia Korhan.

A pesar de que había invitados, se ha plantado frente a su padre y le ha gritado con rabia, sin importarle nada: “¡Papá! ¿Cómo has podido mandar al chófer a echar a mi madre del coche en mitad de la noche y al borde de la carretera? Ya sabemos que no entiendes lo que es el amor ni el respeto… pero no tienes honor”.

Orhan, incapaz de contener la situación, le ha dado un bofetón delante de todos. Después, ha intentado justificarse diciendo que solo quería que su mujer volviera a casa, que estaba intentando recuperarla.

Imponiéndose como nunca antes, Ferit no le ha dejado terminar: “¡Se acabó! Te vas a divorciar de mamá, ¿me oyes? La vas a dejar en paz. A partir de ahora tendrá la vida que se merece. Y yo me voy a divorciar de Seyran”.

Las palabras han caído como un jarro de agua fría. Todos se han quedado en shock al escuchar que Ferit estaba decidido a romper su matrimonio. En ese instante, la mansión entera ha entendido que nada volvería a ser igual.

Una nueva era ha comenzado en la familia Korhan. Ferit se ha impuesto como nunca antes, ¿cumplirá su palabra? ¿Acabará casándose con Pelin, la madre de su hijo? Todo puede pasar...

Halis se pone del lado de Suna con un discurso que cambia el rumbo familiar: “Eres una nuera digna de esta casa”

Halis se pone del lado de Suna con un discurso que cambia el rumbo familiar
Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Ferit cambia el rumbo de la familia Korhan: anuncia su divorcio con Seyran e impone el de sus padres

Ferit cambia el rumbo de la familia Korhan: anuncia su divorcio con Seyran e impone el de sus padres

Un Ferit irreconocible: aparece impecable ante su abuelo y revela su gran decisión

Un Ferit irreconocible: aparece impecable ante su abuelo y revela su gran decisión

Pelin defiende a Ferit y le recuerda que será un gran padre: “Nunca me has decepcionado”

Pelin defiende a Ferit y le recuerda que será un gran padre: “Nunca me has decepcionado”

“Nunca has estado a mi altura”: Ferit hunde a Seyran con sus palabras más crueles
Capítulo 50

“Nunca has estado a mi altura”: Ferit hunde a Seyran con sus palabras más crueles

Ferit confiesa que Seyran lo ha borrado de su vida y Suna le devuelve el golpe con una dura verdad
Capítulo 50

Ferit confiesa que Seyran lo ha borrado de su vida y Suna le devuelve el golpe con una dura verdad

¿Alguna vez me apoyaste?”: Nükhet se rebela contra Halis y defiende su noviazgo con Sehmuz
Capítulo 50

¿Alguna vez me apoyaste?”: Nükhet se rebela contra Halis y defiende su noviazgo con Sehmuz

Nükhet ha desafiado a Halis y ha dejado claro que está dispuesta a todo con tal de verlo caer.

Así es Ástrid Janer, la actriz que aborda su primer papel protagónico como Amanda en La Encrucijada
Su carrera profesional

Así es Ástrid Janer, la actriz que aborda su primer papel protagónico como Amanda en La Encrucijada

Ha participado en otros proyectos televisivos, pero como Amanda Oramas llega la primera experiencia de Ástrid Janer como protagonista.

Marta y las chicas de la tienda en el capítulo 379 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: ¿Se ha marchado Fina abandonando a Marta y las chicas de la tienda?

César

El plan de asesinato a César sale a la luz: esto es lo que ocurrirá en los próximos capítulos de La Encrucijada

“Empieza mi reinado”: Ferit desafía a Halis y promete cambiar el destino de los Korhan en Una nueva vida

“Empieza mi reinado”: Ferit desafía a Halis y promete cambiar el destino de los Korhan en Una nueva vida

Publicidad