Un joven de 19 años roba y apuñala a una anciana en Torrevieja

El joven siguió a la víctima desde un supermercado hasta su domicilio, donde fue apuñalada en un intento de robo de una cadena de oro y un teléfono móvil.

Alba Gutiérrez
Publicado:

Los agentes de la Guardia Civil han detenido a un joven de 19 años como presunto autor de un robo con violencia y un delito de hurto, por apuñalar a una persona de avanzada edad para robarle y por sustraer una cadena de oro mediante el método del tirón.

Los dos delitos los ha cometido en la localidad de Torrevieja, Alicante, y el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza.

A finales de junio, los agentes recibieron un aviso de un robo con violencia en el portal de una vivienda de la localidad. A partir de este momento, comenzaron las investigaciones enmarcadas en la operación 'Cheria-25'.

El joven intentó robar a la víctima antes de apuñalarla

Los hechos sucedieron cuando el joven abordó a una persona de avanzada edad. Al no lograr su objetivo, que era robarle, la apuñaló con un cuchillo después de que la mujer mostrase resistencia.

Como consecuencia del apuñalamiento, la mujer sufrió graves lesiones que requirieron su ingreso en el hospital.

Las investigaciones constataron que el agresor siguió a la víctima desde un supermercado hasta su domicilio y el análisis de numerosas grabaciones de cámaras de seguridad permitió obtener imágenes del presunto autor, que posteriormente fue identificado.

El mismo joven robó a más personas

Paralelamente, los agentes han recibido una nueva denuncia atribuida al mismo joven por el hurto de una cadena de oro mediante el método del tirón. En este caso, la Guardia Civil, ante la sospecha de que pudiera encontrarse en el paseo marítimo, estableció un dispositivo especial de vigilancia que ha finalizado con su detención.

Esta operación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Torrevieja y el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Torrevieja, que ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza.

Esta actuación, han destacado desde la Benemérita, se enmarca en el Plan Mayor de Seguridad, cuyo objetivo es "prevenir los riesgos y reforzar la seguridad de las personas mayores, fomentando su confianza y mejorando la respuesta policial".

Tirones: ¿robo con violencia o hurto?

El método del tirón es la acción violenta que se emplea para robar un objeto, tirando de él con fuerza y huyendo. Este método implica vencer la resistencia de la víctima mediante una acción física violenta.

Tal y como apuntan varios expertos, los objetos más preciados para robar mediante un tirón es el móvil. Además, al móvil le siguen bolsos, carteras y cadenas.

La jurisprudencia establece que el 'método del tirón' generalmente se considera robo debido al uso de la violencia sobre la víctima. Sin embargo, hay casos excepcionales donde se puede calificar como hurto si la habilidad del ladrón prevalece sobre la fuerza, es decir, si no hay un asimiento violento del objeto y el procedimiento se realiza sin la voluntad del despojado más que contra su voluntad.

