Los vecinos de Torrevieja, divididos por una invasión de Gallinas: "No me dejan dormir, a las 4 de la mañana están cantando, está todo muy sucio"

Una invasión de gallinas se ha apoderado poco a poco de las calles de Torrevieja. Hace años un desconocido dejó 40 ejemplares en un parque, y ahora son 700 gallinas y la empresa que las iba a retirar, ha renunciado al contrato con el Ayuntamiento porque no tiene lugar donde llevarlas.

Esta invasión tiene a los vecinos de la localidad alicantina divididos: están los que las cuidan y las alimentan, y otros que consideran su presencia, como un problema. "No me dejan dormir nada, a las 4 de la mañana están cantando", decía un vecino.

"Lo peor es la cantidad"

Un equipo de Más Espejo se ha desplazado hasta el parque donde se encuentran las gallinas para conocer de primera mano la situación. Por un lado, han entrevistado a Gonzalo, un vecino que considera un problema la invasión de tantas gallinas en Torrevieja: "Lo peor es la cantidad, más que las gallinas. Cuando hay una superpoblación tan grande de gallinas, salen a alimentarse donde pueden".

El vecino cuenta que "ha habido problemas" en las carreteras por varios cruces de gallinas, y pide al Ayuntamiento que "controle" la cantidad de gallinas y también de palomas.

"Lo que sí veo es un exceso de gallinas"

En el otro extremo del debate, la reportera de Más Espejo ha entrevistado a Dori, otra vecina que lleva 40 años viviendo en Torrevieja, quien ha opinado que: "No hay tantas gallinas como dicen. Yo cuando vengo al parque les traigo maíz, pan y bollos aplastados, yo no las escucho y vivo en esta calle. Lo que sí veo es un exceso de palomas, pero no de gallinas".

La vecina ha acusado a un vecino de robar gallinas: "Hay un ruso que se sienta en el parque, les da de beber a las gallinas y luego las roba. De momento se ha llevado dos gallos y un pato. Hay otra gente que roba huevos".

