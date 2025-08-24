Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El jueves a las 22:50

El plan de asesinato a César sale a la luz: esto es lo que ocurrirá en los próximos capítulos de La Encrucijada

Amanda ha sido testigo de la maldad de su padre, mientras que dará un paso laboral muy importante inaugurando por fin su ansiada tienda.

Publicidad

Cuando parecía que la calma había llegado por fin a la familia Oramas, todo se ha desmoronado.

Amanda abrirá por fin su nueva tienda de joyas, no sin antes escuchar los cientos de críticas de Octavio hacia el proyecto. Pero no será el único motivo para despreciar a su padre.

La mujer retomará contacto con César y pasarán una romántica tarde juntos que acabará en desgracia: sufrirán un grave accidente, y el responsable estaba claro… ¿será Amanda capaz de aceptarlo?

Patricia por su parte, deberá alejar lo máximo posible a David de ella, y el hombre cada día está más confundido. Acudirá a Julia y ambos tendrán cada vez una relación más cercana… ¿hacia dónde los llevará?

¡No te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada! El jueves, a las 22:50, en Antena 3.

Y si no puedes esperar, están ya disponibles en atresplayer.

“Solo espero que a ella no la hagas sufrir”: Octavio anuncia a sus hijos su compromiso con Mónica

“Solo espero que a ella no la hagas sufrir”: Octavio anuncia a sus hijos su compromiso con Mónica
Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Marta y las chicas de la tienda en el capítulo 379 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: ¿Se ha marchado Fina abandonando a Marta y las chicas de la tienda?

César

El plan de asesinato a César sale a la luz: esto es lo que ocurrirá en los próximos capítulos de La Encrucijada

“Empieza mi reinado”: Ferit desafía a Halis y promete cambiar el destino de los Korhan en Una nueva vida

“Empieza mi reinado”: Ferit desafía a Halis y promete cambiar el destino de los Korhan en Una nueva vida

¿Quién es más probable: Ignacio o Nando? ¡Descúbrelo de la mano del actor!
¿Qué elegirías?

¿Quién es más probable: Ignacio o Nando? ¡Descúbrelo de la mano del actor!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta descubrirá una carta de Fina... ¿de despedida?
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta descubrirá una carta de Fina... ¿de despedida?

Una carta de suicidio podría poner fin a la venganza de César: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada
Líder del jueves

Una carta de suicidio podría poner fin a la venganza de César: no te pierdas dos nuevos capítulos de La Encrucijada

El mexicano podría encontrar la respuesta a sus preguntas sobre el asesinato de su padre en los documentos oficiales del cuartel general.

Pelayo en Sueños de libertad
Recapitulamos

El chantaje de Pelayo en Sueños de libertad que daña a las Mafin... ¿para siempre?

Tras la muerte de Santiago, el marido de Marta, ha sacado una cara oculta y ha amenazado a Fina para que se marche lejos de Toledo.

¿Está preparada Bahar para lo que viene? Evren da un paso decisivo en su historia de amor en los próximos capítulos

¿Está preparada Bahar para lo que viene? Evren da un paso decisivo en su historia de amor en los próximos capítulos

Capítulo 377 de Sueños de libertad; 22 de agosto

Capítulo 377 de Sueños de libertad; 22 de agosto: Fina se despide de Marta sin poder contarle la verdad

Marta y Fina se dejan llevar... ¿por última vez?

Marta y Fina se dejan llevar... ¿por última vez?

Publicidad