El alcalde de Puebla de Sanabria, Zamora, sobre la visita de Sánchez: "Lo que no me gustó ayer es que no estuviera Mañueco"

Castilla y León es la comunidad autónoma más afectada por los incendios que sacuden España. En concreto, León y Zamora se llevan las peores consecuencias, habiendo alcanzado, incluso, cifras nunca vistas. El de la zona de Sanabria (Zamora) es el más preocupante de la provincia. Hasta el momento, más de 8.000 personas han tenido que ser desalojadas.

Espejo Público hablaba con José Fernández, alcalde de Puebla de Sanabria por el PSOE, el cual expresaba que están "angustiados y tristes" después de que la situación haya empeorado en las últimas horas: "Estaba prácticamente todo bastante bien, y pues el viento, las circunstancias meteorológicas y el comportamiento del propio incendio hace que se haya descontrolado ayer y estemos otra vez en esta situación de que el bicho duerme por la noche y luego cuando empieza el calor y el aire estamos otra vez descontrolados".

¿Qué hay que cambiar para evitar lo que estamos viviendo?

El alcalde recordaba lo ocurrido en la Sierra de la Culebra en 2022, y expresaba que "hace tres años nosotros hemos tenido aquí un incendio horrible (…) y es que no hemos aprendido nada". Sobre ello, compartía varios aspectos que se tendrían que tener en cuenta.

Por un lado, "hay que partir de las competencias, evidentemente (…) Yo creo que hay que dotar de medios el operativo de las comunidades autónomas". Por otro, y en cuanto a la labor de los profesionales, afirmaba que "en Castilla y León todavía no se trabaja las cuadrillas todo el año". Asimismo, hacía referencia a otros problemas que rodean a estos expertos: "Los sueldos, evidentemente, no son los que se corresponden con el trabajo enorme y fantástico que hacen, y la profesionalización es escasa puesto que están absolutamente todas las cuadrillas privatizadas". Por último, otra cuestión que comentaba era la necesidad de coordinación y la implicación de la población en los incendios.

Fernández también explicaba la solución ante esta problemática, y es que "los incendios se acabaran cuando la gente viva en los pueblos". "La gente que vivimos en los pueblos somos los primeros agentes forestales", añadía recalcando la importancia de no abandonar las zonas rurales.

La visita de Sánchez a Zamora

La presentadora Lorena García ponía sobre la mesa la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la zona afectada en Zamora el pasado martes 19 de agosto. Un momento que se saldaba con un grupo de asistentes y vecinos increpando a Sánchez por su tardanza en acudir y transmitiendo el malestar ante lo que está ocurriendo. "Vete a hablar con la gente del pueblo a ver que siente", es una de las frases que se escuchó en el lugar.

El alcalde decía que, tanto él como el resto de autoridades, llegaron con antelación a la zona y pudieron acercase a los ciudadanos para conocer sus necesidades y quejas al respecto. Por ese motivo, manifestaba haber percibido "mucha educación", y aseguraba que el alcalde de Molezuelas de la Carballeda, municipio de Zamora donde se reunieron, les comunicó que los que habían actuado de tal forma con el Presidente no eran vecinos del pueblo.

Pero, ¿Qué pidieron los alcaldes y qué les traslado Sánchez? "Le hemos explicado un poco todas las cuestiones que a nosotros nos parecían que eran relevantes. Él nos explico el tema de la declaración y las ayudas que se podían poner en marcha". Asimismo, le transmitieron otra preocupación: "El agua del manantial (...) una vez que esté solucionado el problema de la extinción, es el siguiente problema que hay que poner sobre la mesa".

"Una falta de educación"

Sobre si Sánchez ha tardado mucho o no en acudir, Fernández expresaba que es difícil acertar en este tipo de ocasiones: "Si vas es para hacerte una foto, si no vas es porque te escondes". Su queja, por lo tanto, iba dirigida hacía otro político. "A mi lo que no me gustó ayer es que no estuviera el Presidente de la Comunidad Autónoma", revelaba. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, estuvo hace 15 días en Puebla de Sanabria y él le recibió. Sin embargo, se desconocen los motivos por los que ayer no acudió a la asamblea prevista.

"Cuando uno viene a su casa, tiene que estar ahí el dueño de la casa", recalcaba. Esto, según el alcalde, "es una falta fundamentalmente, ya no de respeto institucional, pero educación". "Que no demos esta belleza institucional de lo que es nuestra Constitución, de lo que es la división de poderes y estar todos juntos en un incendio y una desgracia como la que estamos viviendo, me parece absolutamente deleznable", concluía.

