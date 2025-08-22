Alexandra Jiménez habla sobre el estreno de su nueva película 'Sin Cobertura', en Más Espejo

Más Espejo recibía en el plató a Alexandra Jiménez. La carrera de la actriz nunca tiene descanso, participando tanto en cine, como en televisión, como en teatro. Esta vez, acudía para promocionar su último trabajo. El viernes 22 de agosto se estrena 'Sin cobertura', una película dirigida por Mar Olid y de la mano de Atresmedia Cine.

¿De qué trata?

Se trata de una comedia familiar que aboga por la desconexión digital, en un contexto en que muchos vivimos pegados a los dispositivos y desconectamos de la realidad y de las propias relaciones humanas. Alexandra explicaba que eso es, precisamente, lo que le ocurre a la familia protagonista. Han perdido incluso la conexión entre ellos, "abducidos por las pantallas y los compromisos laborales".

Con el fin de acabar con esta tendencia, la hija pequeña pide a una pitonisa un deseo. Tras esto, la magia surge y ocurre lo inimaginable, ya que viajan en el tiempo hasta una época muy distinta: la Edad Media.

¿Ha estado alguna vez Alexandra sin cobertura?

La presentadora Gema López planteaba a la actriz qué opina sobre esta desconexión y le preguntaba si lo ha probado alguna vez. "Yo sin cobertura estoy muy bien, estoy cada vez más a gusto", expresaba. Asimismo, confesaba que "yendo al cine sin cobertura es como mejor se está".

Un proyecto del que aseguraba haber disfrutado y que se une a su larga trayectoria. "Es una vida que he fantaseado desde pequeña con ella y estoy profundamente agradecida por poder vivir esta realidad", concluía.

