El famoso que está obsesionado con el 'sexting': "Me caía bien pero me da mal rollo ahora"

'Sexting': Mandar mensajes subidos de tono y fotografías explícitas a través de las redes sociales. Este podría ser el 'hobby' de un famoso muy conocido de nuestro país. Lo contaba Gema López en Mas Espejo, desvelando que alguien del entorno del programa habría recibido mensajes y fotos de alto contenido erótico-sexual por parte de este hombre español, reconocido en todo el mundo por su profesión. También ha aclarado que no se trataría de un futbolista ni de un torero.

Entre las pistas del famoso en cuestión, la presentadora ha dicho: jamás ha presentado de manera oficial a ninguna pareja y "sería el yerno perfecto". La colaboradora Laura Fa se ha mostrado sorprendida: "Con la de veces que se han filtrado estos mensajes en redes sociales y con lo afectada que queda la imagen, me sorprende que la gente se arriesgue". Susanna Griso ha resumido que esta actitud podría definirse como "fuego a discreción" y a la pregunta de Miquel Valls de si ella ha recibido en alguna ocasión una foto subida de tono -coloquialmente conocidas como "potopo"-, ha asegurado que no: "No suelo mirar los mensajes directos en las redes sociales", sentenciaba.

Conversaciones de alto voltaje

El programa ha compartido varias conversaciones entre esta persona y otros hombres, en las que se enviarían imágenes explícitas. Y uno de los hombres contactados por el famoso 'sexter' ha hablado de la experiencia: "Yo me quedé flipando al principio (...) lo primero que te sale es contarlo (...) Me caía bien pero me da mal rollo ahora (...) Supongo que se piensa que por ser famoso todos nos vamos a quedar en plan 'wow'". En el debate generado en plató se ha puesto sobre la mesa que esta actitud podría resultar intimidatoria para algunas personas, que en un momento dado podrían incluso animarse a denunciar.

"¿Y la seducción?"

Un tema peliagudo que ha llevado a otro: "¿En qué ha quedado la seducción, el coqueteo?", preguntaba Griso. Una pregunta que podría responderse con este comentario de Miquel Valls: "No hay tonteo, es muy directo" y que ha llevado a la colaboradora Lorena Vázquez a añadir con cierta melancolía: "Las barras del bar...". Una reflexión que se encuentra también en la calle, donde la gente habla de lo mucho que han cambiado las técnicas para ligar en los últimos años. Pero, ¿es la actitud de este famoso un reflejo de la realidad actual?

