Vandalizan una heladería en Barcelona tras una denuncia por discriminación lingüística: "Atendemos a todos los que nos hablan en catalán"

El pasado martes, quien caminaba por la calle Carrer del Torrent de l'Olla llegaba a un local repleto de pintadas que decían: españoles, fascistas, fachas de mierda. La heladería Dellaostia ha sido víctima de vandalismo tras ser acusada de discriminación lingüística por un concejal de ERC. El suceso ha generado un intenso debate social y político en Cataluña en torno al uso del catalán y el castellano.

Españoles. Fascistas. Fachas de mierda

El origen de la polémica comenzó con la queja de una clienta, que aseguró no haber sido atendida en catalán. Su marido, concejal de ERC, publicó un comunicado a través de Instagram en el que afirmaba haber presentado una reclamación oficial por “discriminación lingüística”, lo que rápidamente se viralizó y desató una oleada de críticas contra el local.

"No hay ningún problema con el catalán"

Más Espejoha estado en directo con el propietario de la heladería, Leandro, que ha explicado su versión de lo ocurrido: “No hay ningún problema con el catalán, atendemos a todos los clientes sin problema. Estamos felices de estar en Barcelona”, ha afirmado con gesto de preocupación.

Según su relato, todo comenzó cuando una clienta pidió un helado utilizando una palabra en catalán que la empleada no entendió. La trabajadora pidió que se lo repitiera y, ante la confusión, Leandro intervino: “Le expliqué que no había entendido la palabra y que aquí se habla en catalán y también en español. La señora empezó a insultarnos y a pedir la hoja de reclamaciones”. El propietario asegura que fue entonces cuando el marido, identificándose como concejal, amenazó con denunciarles. La tensión creció aún más cuando, en mitad de la discusión, la propia clienta reconoció haber insultado al personal, contradiciendo a su esposo.

"A todos los clientes que nos hablan en catalán les atendemos"

A raíz de este episodio, la heladería ha recibido decenas de reseñas negativas en plataformas digitales y ha visto su fachada cubierta de pintadas. Sin embargo, también han recibido muestras de apoyo: “Han venido clientes a solidarizarse con nosotros. Claro que las reseñas negativas hacen daño al negocio y al turismo, pero estamos recibiendo mucho cariño”.

El caso, convertido ya en una imagen viral, ha reavivado el debate sobre la convivencia entre el catalán y el castellano en Cataluña.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.