Última hora de los incendios en España: estabilizados los grandes focos en Galicia, mientras tres incendios siguen activos en Asturias

España vive en 2025 su peor año en incendios forestales. Más de 400.000 hectáreas han ardido, 350.000 solo en las últimas semanas. La cifra se acerca al peor balance europeo de las últimas tres décadas, según Copernicus.

Castilla y León: 17 fuegos activos y evacuaciones en León

La evolución en Castilla y León ha sido "favorable" gracias a la mejora del tiempo, pero siguen activos 17 incendios. De ellos, nueve están en nivel de Gravedad Potencial 2, uno en nivel 1 y nueve en nivel 0.

El mayor problema se vive en León. El incendio de Porto (Zamora) reavivado obligó a desalojar a 330 vecinos de La Baña. Las llamas se extendieron por la tarde del sábado, elevando de nuevo la alerta.

En la provincia permanecen siete incendios graves, entre ellos los de Fasgar, Llamas de Cabrera y Colinas del Campo. Algunos, como el de Colinas, han quedado perimetrados tras el trabajo con medios aéreos y terrestres. La Junta mantiene la situación de "alerta" en toda la Comunidad y advierte de riesgo "extremo" por las condiciones meteorológicas adversas entre el 23 y el 26 de agosto.

Estabilizados los grandes fuegos en Galicia

En Galicia, la situación mejora lentamente. Tres incendios siguen activos al cierre del sábado en Ourense y Lugo, con unas 22.050 hectáreas afectadas.

El fuego de Larouco, que ha calcinado 30.000 hectáreas en Ourense, se dio por estabilizado tras 11 días de lucha. Se trata del mayor incendio en la historia de Galicia. También quedaron bajo control los de Oímbra-Xinzo (17.000 hectáreas) y A Mezquita (10.000 hectáreas). Juntos suman casi 100.000 hectáreas arrasadas en la comunidad.

El último en estabilizarse fue el de Oia, en Pontevedra, con 70 hectáreas quemadas y riesgo inicial para el núcleo de Vilar. Galicia acumula ya 88.920 hectáreas afectadas por los incendios de este verano.

