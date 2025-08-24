Última hora de los incendios en España: estabilizados los grandes focos en Galicia, mientras tres incendios siguen activos en Asturias

INCENDIOS
España vive en 2025 su peor año en incendios forestales. Más de 400.000 hectáreas han ardido, 350.000 solo en las últimas semanas. La cifra se acerca al peor balance europeo de las últimas tres décadas, según Copernicus.
Castilla y León: 17 fuegos activos y evacuaciones en León
La evolución en Castilla y León ha sido "favorable" gracias a la mejora del tiempo, pero siguen activos 17 incendios. De ellos, nueve están en nivel de Gravedad Potencial 2, uno en nivel 1 y nueve en nivel 0.
El mayor problema se vive en León. El incendio de Porto (Zamora) reavivado obligó a desalojar a 330 vecinos de La Baña. Las llamas se extendieron por la tarde del sábado, elevando de nuevo la alerta.
En la provincia permanecen siete incendios graves, entre ellos los de Fasgar, Llamas de Cabrera y Colinas del Campo. Algunos, como el de Colinas, han quedado perimetrados tras el trabajo con medios aéreos y terrestres. La Junta mantiene la situación de "alerta" en toda la Comunidad y advierte de riesgo "extremo" por las condiciones meteorológicas adversas entre el 23 y el 26 de agosto.
Estabilizados los grandes fuegos en Galicia
En Galicia, la situación mejora lentamente. Tres incendios siguen activos al cierre del sábado en Ourense y Lugo, con unas 22.050 hectáreas afectadas.
El fuego de Larouco, que ha calcinado 30.000 hectáreas en Ourense, se dio por estabilizado tras 11 días de lucha. Se trata del mayor incendio en la historia de Galicia. También quedaron bajo control los de Oímbra-Xinzo (17.000 hectáreas) y A Mezquita (10.000 hectáreas). Juntos suman casi 100.000 hectáreas arrasadas en la comunidad.
El último en estabilizarse fue el de Oia, en Pontevedra, con 70 hectáreas quemadas y riesgo inicial para el núcleo de Vilar. Galicia acumula ya 88.920 hectáreas afectadas por los incendios de este verano.
Última hora de los incendios en España: Bajo control el incendio de Las Asomadas tras sofocar puntos calientes en una noche tranquila
El incendio forestal que se produjo ayer sábado en la zona de Las Asomadas en El Hierro, tras una noche tranquila en la que algunos puntos calientes han sido sofocados inmediatamente por el dispositivo terrestre compuesto por cuadrillas propias de la corporación insular y del Equipo de Intervención y Refuerzo en Incendios Forestales.
Después de la retirada de los medios aéreos al llegar la noche, este dispositivo se ha volcado en el refresco de la zona susceptible de volver a reavivar llamas.
Última hora de los incendios en España: Cenes de la Vega (Granada) se encuentra en aviso rojo por riesgo de incendio
El Ayuntamiento de Cenes de la Vega, en Granada, ha cancelado este domingo la celebración de los fuegos artificiales previstos para las fiestas de San Bartolomé, debido al "riesgo extremo" de incendios tras el último que fue declarado este sábado en Túneles del Serallo.
Aunque el incendio en el municio de Cenes de la Vega ha sido estabilizado a las 9:00 horas de esta mañana, la localidad se encuentra en aviso rojo por riesgo de incendios.
Última hora de los incendios en España: Se extingue el fuego de Oia y se estabiliza el de Carballedo, mientras el de Casaio sigue arrasando hectáreas
Los incendios de Galicia van mejorando y la mayor preocupación sigue centrada en la provincia de Ourense, con dos grandes incendios activos que han arrasado 23.000 hectáreas.
En las últimas horas se ha extinguido el fuego de Oia (Pontevedra) y el de Carballedo (Lugo) se ha estabilizado.
De esta forma, en Galicia permanecen activos los incendios de Chandrexa de Queixa y Vilariño (19.000 hectáreas) y el de Carballeda de Valdeorras, parroquia de Casaio, que alcanza las 4.000 hectáreas.
Última hora de los incendios en España: Asturias continúa con tres incendios forestales activos
Este domingo siguen activos en Asturias tres incendios forestales: los de Degaña, el de Genestoso en Cangas de Narcea y el de Somiedo en Caunedo/Gúa/Perlunes.
En el incendio de Degaña, se mantiene la línea de defensa en la divisoria entre Asturias y Castilla y León, y está previsto que trabajen numerosos operativos, entre ellos, los Bomberos de Asturias, la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales, la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos voluntarios franceses, dos helicópteros, dos aviones anfibio y cuatro bulldozer.
En el incendio de Genestoso-Somiedo han trabajado durante toda la noche también múltiples efectivos, y se ha llevado a cabo un cortafuego, lo cual ha permitido asegurar todo el perímetro de la población de Genestoso.
Última hora de los incendios en España: Infoex desactiva el nivel 1 de peligrosidad del incendio de Badajoz
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha dado por estabilizado y desactivado el nivel 1 de peligrosidad del incendio forestalde la localidad pacense de Campanario.
Lo hizo a las 23.00 horas de este sábado, aunque han seguido operando en la zona siete unidades de bomberos forestales, dos agentes del medio natural, un técnico de extinción y bomberos de la Diputación de Badajoz.
Última hora de los incendios en España: La agricultura, principal victima de los incendios
Los incendios que arrasaron el sur de Europa este verano muestran la doble cara del territorio: víctima y barrera natural frente al fuego. España, Portugal y Francia han perdido miles de hectáreas, incluyendo tierras de cultivo y viñedos, aunque en muchos casos los cultivos protegieron pueblos y frenaron el avance de las llamas.
Expertos apuntan que el abandono rural y la falta de pastos gestionados aumentan el riesgo. Los gobiernos buscan medidas estructurales: España prepara un pacto nacional, Portugal apuesta por programas permanentes, y Francia y Grecia refuerzan seguros y estrategias locales con agricultores.
Última hora de los incendios en España: Estabilizado un incendio entre Granada y Cenes de la Vega
Un incendio forestal declarado la pasada noche entre Granada y Cenes de la Vega ha sido estabilizado por personal del Infoca y los Bomberos de Granada. El fuego comenzó alrededor de las 21:00 horas en un paraje cercano a los túneles del Serrallo, afectando a una ladera junto al río Genil y obligando a desalojar un restaurante en Huétor Vega. Las llamas fueron visibles desde distintos puntos de la capital. Durante la noche se reforzó el dispositivo terrestre ante la imposibilidad de usar medios aéreos, y a las 2:40 horas el incendio quedó bajo control.
Última hora de los incendios en España: Más de 2.700 personas afectadas por evacuaciones y confinamientos en León
La ola de incendios en Castilla y León obliga a miles de vecinos a abandonar sus rutinas. En el incendio de Gestoso, 733 habitantes de doce localidades, entre ellas Arnado, Gestoso y Oencia, han sido realojados bajo confinamiento urbano. A esto se suman tres pueblos evacuados: La Baña, Argayo del Sil y Anllarinos del Sil, con 435 personas fuera de sus casas.
En total, 27 localidades permanecen confinadas, afectando a 1.555 residentes. Entre evacuados y confinados, más de 2.700 personas las consecuencias de los incendios.
Última hora de los incendios en España: Incendios estabilizados en Galicia
Galicia respira un poco tras semanas críticas. Varios incendios permanecen estabilizados: Carballeda de Avia y Beade, con 4.000 hectáreas calcinadas; Vilardevós, con focos en Vilar de Cervos, Fumaces y A Trepa, que suman un millar de hectáreas; y Riós, con 20 hectáreas. Además, están controlados los fuegos de Montederramo, con 120 hectáreas; Vilardevós-Moialde, con 600; Maceda, que arrasó 3.500; y Oia, con 60 hectáreas.
Última hora de los incendios en España: Incendios activos en Galicia
Galicia vivio este sábado una jornada muy favorable pero sigue en alerta por incendios forestales. En Ourense permanecen activos dos focos: el de Carballeda de Valdeorras, con 3.500 hectáreas calcinadas en las montañas de Trevinca, dentro de la Red Natura 2000, y el de Chandrexa de Queixa-Vilariño de Conso, donde solo uno de sus tres frentes continúa activo. Además, en Lugo arde el incendio de Carballedo, que afecta a unas 50 hectáreas en la parroquia de A Cova.
Aunque algunos fuegos muestran evolución favorable, la superficie devastada confirma la gravedad de una quincena marcada por la mayor ola de incendios de los últimos años en Galicia.
Última hora de los incendios en España: Asturias mantiene el riesgo de incendios en nivel "muy alto"
Asturias seguirá este domingo en alerta por incendios forestales. El índice de riesgo se mantiene en nivel "muy alto" en los 78 municipios de la región, según el cálculo diario del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio. La escala, que va de "bajo" a "extremo", sitúa así al Principado en el segundo nivel más severo.
El Gobierno autonómico recuerda que, mientras permanezca activo el Plan de Incendios del Principado (Infopa), están prohibidas todas las quemas agrícolas y forestales. Las autoridades insisten en la prudencia para evitar cualquier conato en un verano marcado por el fuego.
Última hora de los incendios en España: Castilla y León mantiene 19 incendios activos
La situación de los incendios en Castilla y León mejora, aunque siguen activos 19 focos. La meteorología ha favorecido la extinción, pero la reactivación del fuego de Porto, originado en Zamora, obligó a evacuar a 330 vecinos de La Baña, en León.
Nueve incendios permanecen en nivel 2 de gravedad, uno en nivel 1 y otros nueve en nivel 0. La Junta mantiene la alerta en toda la Comunidad y advierte de riesgo extremo hasta el 26 de agosto por el estrés hídrico de la vegetación. León, Zamora y Palencia concentran los fuegos más graves.
Última hora de los incendios en España: Estabilizado el incendio de Las Asomadas en El Hierro
El Cabildo ha confirmó la extinción del segundo conato de incendio declarado este sábado en la zona del Mirador de Las Playas. El foco principal, en Las Asomadas, ya está estabilizado tras afectar a 9,5 hectáreas y podría darse por controlado en las próximas horas.
La rápida intervención de medios aéreos y terrestres ha sido clave, con hasta 8 aeronaves y 50 efectivos desplegados. El origen aún se desconoce, aunque se apunta al paveseo desde el foco principal. .
