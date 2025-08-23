Cinco curiosidades del rodaje de la promo de Y ahora Sonsoles: ¿qué hay detrás de las cámaras?

La nueva temporada de Y ahora Sonsoles calienta motores con una promoción muy especial: Sonsoles Ónega y Roberto Brasero se han metido de lleno en la piel de los míticos personajes de Grease, dejando al público completamente boquiabierto. Con estética de los años 50, baile, música y mucho humor, el adelanto promete una temporada cargada de energía. ¡Te contamos cinco curiosidades del rodaje!

El rodaje de esta promo musical se llevó a cabo en la Escuela Superior de Agrónomos, en Ciudad Universitaria (Madrid), donde todo transcurrió en exteriores y bajo un calor intenso. Antes de ponerse delante de las cámaras, el equipo se preparó durante dos semanas con ensayos coreográficos realizados en uno de los estudios de Atresmedia. El resultado: una producción cuidada al detalle.

La jornada de rodaje fue maratoniana, durando cerca de 12 horas, desde las siete de la mañana hasta el anochecer. Participaron alrededor de 115 personas entre técnicos, actores, figurantes y un grupo de 20 bailarines. La coreografía estuvo en manos de Aarón Mata, quien ya ha colaborado anteriormente con el programa, y volvió a aportar su sello característico al montaje.

Esta espectacular promo no es más que una pequeña muestra de lo que traerá la nueva temporada del programa, que regresa en septiembre. ¡La cuenta atrás ya ha comenzado!