El Rosco | 22 de agosto

¡A dos del bote! Rosa, impecable en El Rosco y lanzada a por los 2.026.000 euros

Después de pasar por la Silla Azul al inicio del programa, la concursante ha acariciado el ansiado premio.

¡A dos del bote! Rosa, impecable en El Rosco y lanzada a por los 2.026.000 euros

El programa ha comenzado con Rosa teniendo que enfrentarse la Silla Azul y ha terminado con la concursante y Manu enfrentándose en El Rosco por un bote de 2.026.000 euros.

Pese a haber tenido que jugarse su permanencia en Pasapalabra, ella parecía estar más motivada que su rival. Tanto es así, que en su segundo turno ha logrado una racha de 11 aciertos y ha cerrado su primera vuelta con 22.

Desde ese momento, a Rosa simplemente le quedaba esperar hasta donde podía llegar Manu. Él, a remolque, ha conseguido sacar 19, pero una palabra correcta más de su contrincante le ha obligado a arriesgar.

Finalmente, él no ha conseguido llegar a los 23 aciertos de la concursante y ella se ha quedado con un sabor agridulce, pues se ha quedado a dos del ansiado bote. ¡Así ha sido!

¡A dos del bote! Rosa, impecable en El Rosco y lanzada a por los 2.026.000 euros

¡A dos del bote! Rosa, impecable en El Rosco y lanzada a por los 2.026.000 euros

¿Chanel y Abraham Mateo en Pasapalabra? El ‘Clavaíto’ acierto de Candela Cruz en La Pista

