Rosa y su momento histórico tras 191 programas: ¡baila por primera vez en Pasapalabra!

En el álbum de mejores momentos de Rosa en Pasapalabra, faltaban aún dos páginas simbólicas por rellenarse. Sin contar el hito que supondría completar El Rosco y ganar el bote, que merecería un libro entero, se trataba de su primer 24 y de su primera vez bailando. Una de esas circunstancias se ha producido esta semana.

Candela Cruz ha conseguido lo que tanto se le estaba resistiendo a Roberto Leal: sacar a Rosa a bailar en La Pista. "¡Ha costado 191 programas!", ha destacado el presentador. Además, la concursante ha sucumbido con el mismo ritmo con el que Manu se rindió en su día: con un reguetón.

En el caso de Rosa, ha hecho twerking con 'Dale, Don Dale'. El presentador ha invitado a Candela a sacar a bailar a la concursante... y la actriz ha logrado lo nunca visto. De hecho, se han desinhibido tanto que una de las patas de la mesa se ha salido cuando, al parecer, intentaban hacer pole dance. ¡Revive en el vídeo este momento histórico en La Pista!