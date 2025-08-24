TRUCOS
Nutriman nos alerta del los peligros del 'efecto buffet' en los hoteles
Ir a un hotel y que tenga buffet es un sueño para muchos pero tiene sus contras... Queremos abarcar toda la comida que allí tienen y eso deriva en ciertos problemas gastrointestinales que podrían arruinarnos las vacaciones.
Publicidad
Los buffets de los hoteles esconden ciertos peligros que podemos evitar si sabemos cómo alimentarnos sin que nos provoque luego un problema de estómago.
Nutriman nos advierte y nos dice que eso de querer probar todo y hacernos 'platos combinados' con todo lo que hay disponible en el buffet puede acabar mal.
"Hinchazón abdominal, insomnio, alteraciones del tránsito intestinal, retención de líquidos...", son algunos de los problemas que podemos evitar si sabemos cómo comer disfrutando pero sin excedernos.
Más Noticias
- Cinco curiosidades del rodaje de la promo de Y ahora Sonsoles: ¿qué hay detrás de las cámaras?
- El hijo de Ana tiene una enfermedad ultra rara parecida al ELA: "Es más fácil que te toque tres veces el euromillón"
- Pablo, el investigador que emocionó al Rey con sus incubadoras de 350 euros: "Más de 4.000 bebés han pasado por nuestras incubadoras"
El truco para componer un plato saludable es: "Empezar por la verdura luego ir a por la proteína, más tarde hidratos de carbono integrales para meter fibra, la fruta y por último, el capricho". ¡Dale al play!
Publicidad