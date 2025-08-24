Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

TRUCOS

Nutriman nos alerta del los peligros del 'efecto buffet' en los hoteles

Ir a un hotel y que tenga buffet es un sueño para muchos pero tiene sus contras... Queremos abarcar toda la comida que allí tienen y eso deriva en ciertos problemas gastrointestinales que podrían arruinarnos las vacaciones.

nutriman

Publicidad

Marta Requejo
Publicado:

Los buffets de los hoteles esconden ciertos peligros que podemos evitar si sabemos cómo alimentarnos sin que nos provoque luego un problema de estómago.

Nutriman nos advierte y nos dice que eso de querer probar todo y hacernos 'platos combinados' con todo lo que hay disponible en el buffet puede acabar mal.

"Hinchazón abdominal, insomnio, alteraciones del tránsito intestinal, retención de líquidos...", son algunos de los problemas que podemos evitar si sabemos cómo comer disfrutando pero sin excedernos.

El truco para componer un plato saludable es: "Empezar por la verdura luego ir a por la proteína, más tarde hidratos de carbono integrales para meter fibra, la fruta y por último, el capricho". ¡Dale al play!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

nutriman

Nutriman nos alerta del los peligros del 'efecto buffet' en los hoteles

Carmen y Rubén, concursantes de Atrapa un millón

Carmen y Rubén, castigados por el destino: pierden todo en Atrapa un millón por no seguir su intuición

Raquel y Estefanía, concursantes de Atrapa un millón

Ganan 50.000 euros gracias a una corazonada: el gran final de Estefanía y Raquel en Atrapa un millón

Noelia y Reyes, concursantes de Atrapa un millón
Mejores momentos

Noelia y Reyes se van de Atrapa un millón con las manos vacías... ¡por culpa de Aladdin!

Sonsoles Ónega
¡VOLVEMOS!

Cinco curiosidades del rodaje de la promo de Y ahora Sonsoles: ¿qué hay detrás de las cámaras?

Rosa sucumbe y baila por primera vez en Pasapalabra: ¡ha costado 191 programas!
Sucumbe en La Pista

Rosa y su momento histórico tras 191 programas: ¡baila por primera vez en Pasapalabra!

Candela Cruz ha logrado un hito tratándose de la concursante: sacarla a bailar y, además, con un reguetón.

El hijo de Ana tiene una enfermedad ultra rara parecida al ELA: "Es más fácil que te toque tres veces el euromillón"
SU HISTORIA

El hijo de Ana tiene una enfermedad ultra rara parecida al ELA: "Es más fácil que te toque tres veces el euromillón"

Javi recibió un diagnóstico devastador a sus 8 años. El chico sufre una enfermedad rara muy parecida al ELA que le impide moverse con facilidad.

¡A dos del bote! Rosa, impecable en El Rosco y lanzada a por los 2.026.000 euros

¡A dos del bote! Rosa, impecable en El Rosco y lanzada a por los 2.026.000 euros

“¡Qué bonito cantas!”: Lucrecia silencia el plató de Pasapalabra con su poderío vocal

“¡Qué bonito cantas!”: Lucrecia silencia el plató de Pasapalabra con su poderío vocal

¡En el último momento! Antonio Molero salva a su equipo en las Palabras Cruzadas

¡En el último momento! Antonio Molero salva a su equipo en las Palabras Cruzadas

Publicidad