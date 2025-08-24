Nutriman nos alerta del los peligros del 'efecto buffet' en los hoteles

Los buffets de los hoteles esconden ciertos peligros que podemos evitar si sabemos cómo alimentarnos sin que nos provoque luego un problema de estómago.

Nutriman nos advierte y nos dice que eso de querer probar todo y hacernos 'platos combinados' con todo lo que hay disponible en el buffet puede acabar mal.

"Hinchazón abdominal, insomnio, alteraciones del tránsito intestinal, retención de líquidos...", son algunos de los problemas que podemos evitar si sabemos cómo comer disfrutando pero sin excedernos.

El truco para componer un plato saludable es: "Empezar por la verdura luego ir a por la proteína, más tarde hidratos de carbono integrales para meter fibra, la fruta y por último, el capricho". ¡Dale al play!