Gonzalo Miró, sobre los tratamientos contra la alopecia: "Nunca he querido afrontar las consecuencias"

El colaborador de 'Espejo Público', Gonzalo Miró, desconocía que iba a ser el siguiente protagonista del programa. A la hora de dar paso a una información sobre los efectos adversos que han sufrido un hombre tras utilizar un fármaco que prometía combatir su pérdida de cabello.

"Me vais a enredar para algo"

Gonzalo se ponía algo nervioso al ver dos fotografías suyas en una de las pantallas grandes del plató del programa. Una era actual y la otra de hace unos cuántos años.

"Ya me imagino que me vais a enredar para algo", apuntaba Gonzalo.

"Más sin pelo que con pelo"

Comparando las dos imágenes, se aprecian algunas sutiles diferencias. En la de hace unos años se nota la diferencia de edad, pero el propósito de mostrar ambas instantáneas era centrarse en la falta de pelo en la cabeza de Gonzalo. En la actual, luciendo su cabeza sin pelo, frente a la otra, en la que se le ve con el corto, pero con pelo por toda la cabeza.

A la pregunta de en cuál se gustaba más, lo tenía claro. Elegía la foto de juventud, sin embargo matizaba su respuesta: "Me suelo gustar mucho más a la izquierda, pero en este caso, más sin pelo que con pelo".

"No cambiaría mi calvicie por nada del mundo"

Gonzalo Miró recordaba que durante una época incluso llegó a lucir una larga melena al más puro estilo rockero: "Habéis cogido una foto poco adecuada porque yo he tenido el pelo más largo que Ángel Antonio (Herrera) Puestos a comparar, habría alguna con el pelo más largo".

Aseguraba no añorar su melena en absoluto y negaba haber recurrido en alguna ocasión a medicamentos o remedios que prometen resultados favorables a una cabeza poblada: "Cero. No cambiaría mi calvicie por nada del mundo".

Según Gonzalo varias de sus amistades sí habrían recurrido a estos fármacos, pero no él: "Nunca he tomado (…) Yo nunca he querido afrontar las consecuencias de los efectos secundarios que producen esos medicamentos. Me he negado".

Un caso difícil: "No estaría recomendado"

Marta Robles, escritora y periodista, le decía a Gonzalo que en casos extremos de alopecia, como entendería el de su compañero, el medicamento en cuestión estaría contraindicado. "No vale para todo el mundo. Con una calvicie muy grande no te recomiendan tomar Finasteride. Tu caso era difícil".

Parecía molestarse Gonzalo, que respondía: "Bueno Marta. En mi caso ahora, porque hubo un momento donde a lo mejor tomando estos medicamentos podía haber estirado un poquito más el chicle".

En ese momento Susanna Griso aprovechaba para mostrar a cámara las ocho páginas de posibles efectos secundarios causados por este fármaco al que hacía alusión Marta Robles, que sería el causante principal de los graves efectos adversos que llevaron a un hombre al suicidio.

