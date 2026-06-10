Manuel Marín, director de 'Voz Pópuli', sobre la sentencia a Koldo y Ábalos: "Saben que van a ser condenados por el TS en muy pocas fechas"

El exministro de Transportes, ahora en prisión preventiva a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo, se siente traicionado por los suyos. El hijo de José Luis Ábalos ya compartió con Espejo Público que en la familia sienten que Pedro Sánchez ha tratado al que fuera secretario de organización del PSOE "peor que a un perro". Las declaraciones que ha hecho recientemente Ábalos a 'Voz Pópuli' incluyen frases como esta: "Conmigo, el PSOE, brocha gorda, pero con Zapatero, la cloaca y el hermano, brocha fina".

El director del medio digital Voz Pópuli Manuel Marín confirmaba el sentir que embarga al exministro de Transportes: "Abandonado, se siente dolido, se siente enfadado y cabreado".

Condena inminente

Sin embargo Marín explica que el pesimismo es la losa de mayor peso que soportan sus conciencias entre rejas: "Koldo sabe y Ábalos sabe perfectamente que van a ser condenados por el Tribunal Supremo en muy pocas fechas, probablemente la semana que viene".

"Él no ha cantado"

Con independencia de sus acciones, que al cien por cien solo saben ellos, o lejos de supuestos arrepentimientos, Ábalos no tiene dudas de que su lealtad al Partido Socialista no ha desaparecido en ningún momento de todo el juicio.

A la espera de que el Alto Tribunal dicte su veredicto, quedará la duda de si una colaboración con la Justicia hubiera repercutido beneficios en el exministro. Por ello El periodista insistía en la idea que esto puede servir de aviso a navegantes implicados en otras tramas que afectan al PSOE o al Gobierno: "En cierto modo él está arrepentido de la estrategia que ha seguido el último año. Sabe que se ha equivocado de camino, que le queda un camino muy duro por la cárcel y sabe que el Partido Socialista lo ha dejado tirado".

"Esto abre la autopista a los tiradores de mantas", sentenciaba Marín, haciendo especial mención a Julio Martínez -caso Plus Ultra que implica a Zapatero-, y a Leire Díez -'fontanera de las cloacas' de Ferraz-. Manda un mensaje a esta última, por estar cerca de poder enfrentarse a más de una década en la cárcel: "Igual resulta que negocia y pacta".

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