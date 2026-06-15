El hijo de Ábalos carga contra Sánchez: "Mi padre le llevó donde está y ahora se olvida de él"

Víctor Ábalos, hijo del exministro José Luis Ábalos, ha defendido este lunes la inocencia de su padre y ha denunciado el trato que, a su juicio, ha recibido por parte del PSOE y del entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El hijo de Ábalos ha asegurado que su padre vive con "incertidumbre" la cuenta atrás ante la sentencia del caso mascarillas y ha sostenido que se encuentra inmerso en "una causa viciada por distintos elementos".

Preguntado por la situación judicial de su padre y por las deliberaciones sobre la sentencia, Víctor Ábalos ha afirmado que el exministro considera que no va a tener "un juicio justo".

"Es una causa que todavía sigue abierta en la Audiencia Nacional. Testigos imputados que no han podido testificar. En fin, distintas cuestiones en las que considera mi padre que no va a tener un juicio justo", ha señalado.

El hijo de Ábalos ha rechazado que una eventual condena inferior a la solicitada por la Fiscalía pueda ser interpretada como un alivio para la familia. "Nosotros, que se ponga una condena de 12 años a mi padre, que tiene 67, pues como comprenderá, no hay ningún alivio", ha sostenido. En esa línea, ha subrayado que la única resolución que les daría tranquilidad sería una absolución. "Nuestro alivio sería que mi padre fuera exonerado de esta causa", ha afirmado.

Uno de los puntos más duros de la entrevista ha llegado cuando ha sido preguntado por el comportamiento de Pedro Sánchez respecto a su padre. Víctor

Ábalos ha reclamado el mismo criterio para todos dentro del PSOE y ha recordado el papel que, según ha defendido, tuvo su padre en la trayectoria política del presidente. "El presidente debería tratar a todo el mundo por igual y recordemos que mi padre fue la persona que lo llevó a donde está", ha afirmado.

En este sentido, ha reprochado que el listón aplicado a José Luis Ábalos no se haya mantenido, en su opinión, con otros dirigentes socialistas. "Si con mi padre se puso el listón tan alto, era seguir con ese relato", ha señalado.

"Si a mi padre se le expulsa, ni siquiera estando imputado, del partido, pues otros que ya están imputados ya debían de tomarse las mismas medidas", ha añadido.

Víctor Ábalos ha denunciado además que a su padre se le atribuyó desde el primer momento cualquier tipo de responsabilidad política, a su juicio vulnerando su presunción de inocencia.

"Con mi padre se han cometido muchas tropelías, incluso pasando por los propios estatutos del Partido Socialista", ha afirmado. Pese a ello, ha defendido que la lealtad de su padre no ha sido hacia personas concretas, sino hacia las siglas. "La lealtad la tiene a la marca, al Partido Socialista Obrero Español, el partido en el que militó durante más de 42 años", ha apuntado.

El hijo del exministro también ha comparado el trato recibido por su padre con el de otros nombres del socialismo, entre ellos José Luis Rodríguez Zapatero. "Con Zapatero yo creo que se ha hecho totalmente lo contrario a mi padre. Con mi padre se tensionó todo. Con Zapatero esto es zona de confort, es decir, todo protegido", ha manifestado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.