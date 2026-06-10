Hablamos con un exagente de la UCO sobre las supuestas presiones de la directora de la Guardia Civil: "Quien investiga va a seguir adelante"

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, dará por fin explicaciones este jueves en el Senado sobre sus contactos con Leire Díez y las reuniones que pudo mantener con ella, donde la exmilitante del PSOE le habría instado González a que iniciase una "investigación interna" contra la UCO.

Precisamente, hoy en Espejo Público hemos hablado con quién mejor conoce los entresijos de esta unidad. Su nombre, Francisco París, un exagente de la Unidad Central Operativa, jubilado y con 44 años de servicio a su espalda, de ellos casi 30 en la UCO. París reconoce que "como guardia civil estas cosas me afectan" aunque asegura que "sé cómo funciona la unidad y sé que estas cosas no van a repercutir en ninguna investigación". Por eso, Francisco París afirma con rotundidad que "el investiga va a seguir con sus investigaciones adelante al margen de todo lo que le rodea".

"Sé cómo funciona la unidad y sé que estas cosas no van a repercutir en ninguna investigación"

¿Debe dimitir Mercedes González?

Tras las últimas pruebas de la UCO sobre las reuniones de Mercedes González y Leire Díez y que han obligado a la directora de la Guardia Civil a admitir lo que negó, la pregunta es clara: ¿creé que debería haber dimitido o haber sido cesada? París señala directamente al ministro de Interior: "Marlaska la ha pillado en una mentira, está claro" y se lamenta de que "en esta política actual que un político mienta y luego le pilles es lo que pone nervioso a todo el mundo". Este exagente de la UCO mantiene que "un ser humano tiene que ser consciente de que cuando hace una acción que pueda ser reprochable o se cuida de no hacerla o de que no le pillen".

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