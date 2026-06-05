Quién es Mercedes González, la delegada del Gobierno que pasó a ser directora de la Guardia Civil

Mercedes González se ha convertido en uno de los nombres propios de la actualidad política tras aparecer vinculada en las informaciones relacionadas con el denominado 'Caso Leire Díez'. Su posición al frente de la Guardia Civil y su estrecha trayectoria dentro del Partido Socialista, la han situado en el centro del debate político y mediático.

Nacida en Madrid en 1975, González es licenciada en Periodismo y ha desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito institucional y político. Su vinculación con el PSOE se remonta a hace años, aunque su salto a la primera línea de la política nacional se produjo tras consolidar su trayectoria en la política madrileña.

Entre 2015 y 2021 fue concejala del Ayuntamiento de Madrid por el Grupo Socialista. Durante ese periodo se convirtió en una de las voces más visibles de la oposición municipal, y ganó notoriedad por sus intervenciones y enfrentamientos políticos con representantes del Partido Popular.

Fue nombrada delegada del Gobierno en 2021

En marzo de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez la nombró delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Desde ese puesto asumió la representación del Ejecutivo central en una de las regiones políticamente más relevantes del país. Su etapa estuvo marcada por una intensa actividad institucional, y por frecuentes choques con dirigentes de la administración autonómica y municipal madrileña.

Dos años después, en abril de 2023, fue designada directora general de la Guardia Civil por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Con este nombramiento pasó a dirigir políticamente uno de los cuerpos de seguridad más importantes del Estado. Durante su toma de posesión defendió la profesionalidad de la institución, y aseguró que combatiría cualquier conducta que pudiera dañar su prestigio.

Sin embargo, su primer paso por la Dirección General fue breve. En julio de 2023 abandonó el cargo para integrarse en las listas del PSOE a las elecciones generales, logrando un escaño en el Congreso de los Diputados. Posteriormente, en septiembre de 2024, regresó al puesto de directora general de la Guardia Civil tras la salida de Leonardo Marcos.

En la actualidad, Mercedes González vuelve a ocupar una posición clave dentro de la estructura del Estado. Su figura combina una larga trayectoria política dentro del socialismo español, con la responsabilidad de dirigir una institución fundamental para la seguridad pública, circunstancias que explican el interés que despierta cada una de sus actuaciones.

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