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Un panadero de Ceuta, refugiado en su local: "¡No están rompiendo ahora mismo las ventanas!"

José ha pasado toda la mañana del viernes encerrado en su panadería junto con sus empleados, mientras un inmenso grupo de inmigrantes hacía lo posible por penetrar en el establecimiento. Admite tener miedo ante esta crítica situación.

Caos absoluto a las puertas de una panadería en Ceuta: "Nos están rompiendo las ventanas"

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Sofía Avendaño
Publicado:

Las decenas de miles de personas que irrumpieron de manera irregular en Ceuta la tarde del jueves comenzaban a protagonizar incidentes a media mañana del viernes. Ante el colapso de la ciudad todos los comercios iban cerrando uno tras otro. El hambre y la sed de los inmigrantes daban paso a la desesperación.

Hemos hablado con José, panadero en la ciudad. Su local se encuentra rodeado por un grupo de cientos de personas, esperando a las puertas que se abra para poder comprar. Pero José y sus empleados tienen miedo, no tienen pensado abrir y dejar pasar a toda esa gente. Aunque en las imágenes podemos ver a un grupo bastante cívico, durante su intervención, el panadero nos relata en directo lo que verdaderamente está pasando: los inmigrantes están intentando entrar por todos los medios.

"Estamos desbordados completamente"

"Ahora mismo nos están rompiendo las entradas de la entrada", cuenta asustado José. El panadero se encuentra dentro del local, acongojado y sin querer salir, pero la situación se le comienza a complicar cada vez más, según los inmigrantes a sus puertas intentan penetrar en el local. "Están aporreando y partiendo las ventanas. Ha sido caótico. Nunca en mi vida he visto una cosa igual. Estamos desbordados completamente", relata.

Además, señala que Javi Fuente, nuestro reportero decía la verdad cuando indicaba que todos vienen con dinero. "Es cierto lo que dice el señor, vienen todos con dinero, con móviles, con buenas zapatillas, con sus documentaciones en regla... No estamos hablando de gente sin trabajo, han venido todos a comprar con dinero", expone.

Actualmente, esta es la crítica situación que están viviendo los ciudadanos ceutíes, al límite, sin poder abrir sus negocios y asustados por lo que les pueda pasar al estar rodeados por hordas de personas.

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