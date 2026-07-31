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CRISIS MIGRATORIA

Paco Castañares advierte que el Gobierno solo tiene dos opciones: "Declarar el estado de excepción o incluso declarar el estado de sitio"

El exsocialista considera la situación que se está viviendo en Ceuta como absolutamente crítica y se decanta por que el Congreso de los Diputados establezca un estado de sitio.

Paco Castañares opta por implantar el estado de sitio en Ceuta

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Sofía Avendaño
Publicado:

La crisis migratoria en Ceuta se encuentra en una situación crítica. Reuters ha confirmado recientemente que ya son más de 43.000 los inmigrantes que han traspasado la frontera entre Marruecos y España. Ha llegado un punto en el que el Ejército ha tenido que intervenir y las fuerzas de seguridad han tenido que contener una situación desbordante para las autoridades de la zona.

Policía Nacional, Guardia Civil y Ejército permanecen desplegados en distintos puntos de la ciudad. Por su parte, Marruecos también cuenta con dispositivos en la misma frontera, donde se están empleando agentes antidisturbios, gases lacrimógenos y cañones de agua.

"No hay más soluciones que esas dos"

Al debate sobre esta tremenda situación que está viviendo la ciudad al sur de España ha querido entrar Paco Castañares, exsocialista. Ha sido claro y contundente: "Ahora mismo la situación es tan grave que al gobierno solo le caben dos salidas: declarar el estado de excepción o incluso declarar el estado de sitio, que no le corresponde a él, le corresponde al Congreso de los Diputados".

En caso de declarar el estado de excepción, este sí podría ser declarado por el Gobierno mediante un decreto del consejo de ministros, pero tendría que haber una aprobación por parte del Congreso de los Diputados.

"No hay mas soluciones que esas dos. Es mucho más que declarar la emergencia nacional. Yo me quedo con el Estado de Sitio", asegura Castañares.

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