Mercedes González aplaza su comparecencia en el Senado por el dispositivo de seguridad del Papa León XIV

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, no acudirá este jueves al Senado para comparecer sobre sus encuentros con la exmilitante socialista Leire Díez. La responsable del instituto armado ha comunicado que su asistencia queda aplazada debido a las obligaciones derivadas del operativo de seguridad desplegado con motivo de la visita a España del papa León XIV.

La comparecencia había sido impulsada por el Partido Popular tras conocerse un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que recoge varios encuentros entre González y Díez entre septiembre de 2024 y abril de 2025. La intención del grupo popular era que la directora explicara el contenido y alcance de esas reuniones.

La visita papal altera la agenda

Mercedes González ha justificado su ausencia alegando que debe supervisar distintas actuaciones relacionadas con el dispositivo de seguridad organizado para la estancia del Pontífice en España.

Según fuentes de la Guardia Civil, la directora forma parte de la estructura de seguimiento encargada de coordinar la respuesta operativa durante la visita, con especial atención a las zonas bajo competencia del cuerpo, entre ellas Canarias. Además, la coincidencia con el Consejo de la Guardia Civil, previsto también para este jueves, ha sido otro de los argumentos esgrimidos para solicitar el cambio de fecha.

El Senado busca una nueva convocatoria

La Comisión de Interior del Senado deberá fijar ahora una nueva fecha para la comparecencia. Fuentes parlamentarias apuntan a que la intervención podría celebrarse la próxima semana, una vez finalicen los actos vinculados a la visita de León XIV.

La citación fue aprobada el pasado viernes en una reunión de la mesa y portavoces de la comisión, donde el Partido Popular dispone de mayoría suficiente para sacar adelante este tipo de iniciativas.

El informe de la UCO, en el origen de la polémica

El interés del Senado por escuchar a Mercedes González surgió después de que trascendiera un informe de la UCO que sitúa varios encuentros entre la directora general de la Guardia Civil y Leire Díez, figura que aparece en distintas investigaciones judiciales abiertas en la Audiencia Nacional.

Desde el PSOE, su portavoz en la Cámara Alta, Juan Espadas, ha criticado la elección de la fecha por parte del PP y ha señalado que la convocatoria coincidía con una semana marcada por un despliegue de seguridad extraordinario debido a la presencia del Papa.

Mientras tanto, la comparecencia queda pendiente a la espera de que la Comisión de Interior acuerde una nueva fecha para su celebración.

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