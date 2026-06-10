Paco Vázquez (PSOE): "Pedro Sánchez es un animal herido dispuesto a cualquier cosa"

Paco Vázquez, exdiputado y exmilitante del PSOE y exembajador ante la Santa Sede se ha mostrado muy apesadumbrado en Espejo Público después de conocer los últimos datos de las tramas que salpican al PSOE como el 'caso SEPI'. Una trama en la que la conocida como 'fontanera' del PSOE Leire Díez habría formado un tándem con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández para conseguir comisiones de empresas públicas.

Paco Vázquez se reconoce muy entristecido tras estos nuevos datos. Sobre la reacción de Pedro Sánchez ante estas informaciones en las que asegura que nunca fue informado de las andanzas de Leire Díez, cree que con este discurso hace un reconocimiento de una serie de actuaciones ilícitas que nacen desde la propia dirección del partido. Lamenta que a diario se produzcan noticias desagradables. "Unas superan a otras", mantiene.

"El ciudadano de a pie tiene que sentir que se está destruyendo la democracia"

Para Paco Vázquez estamos asistiendo a un proceso de democracia fallida. Cree que el ciudadano de a pie siente que se está destruyendo la democracia "que tanto nos costó construir". Todo ello como parte de un proceso de corrupción que "nace de manera natural de una ocupación de las instituciones".

"El PSOE ha llevado a cabo una ocupación de las instituciones y esa ocupación totalitaria es la que ha permitido un sentimiento de impunidad que ha desembocado en un proceso de corrupción generalizada que nos desprestigia y convierte todo en una república bananera", establece. El histórico socialista cree que no hay mucha diferencia "entre esta España de hoy y la Nicaragua de los Somoza".

"El ministro Óscar Puente tiene una incontinencia verbal muy preocupante"

Sobre el ministro Óscar Puente que reprendía a un periodista que preguntaba si los trenes eran seguros, señala que "tiene una incontinencia verbal muy preocupante porque no responde al papel institucional que tiene un ministro de un Gobierno de España". Ha querido destacar además que en este momento el presidente del Gobierno "es un animal herido dispuesto a cualquier cosa".

Mantiene que se está llevando a cabo "un proceso de alteración grave del censo electoral". "Casi podemos hablar de un pucherazo a través de una interpretación torticera de la ley de memoria democrática".

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