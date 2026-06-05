Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Leire Diez

Marlaska marca distancia con Mercedes González: "En ningún momento me dijo que hubiera mantenido ninguna reunión con Leire Díez"

Insiste en que no existió ningún tipo de contacto con la persona mencionada en relación con la trama investigada

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su llegada para mantener una reunión con grupos de investigación y agentes sociales, antes de pronunciar la conferencia 'Hacia una nueva arquitectura de convivencia y seguridad pública', en el salón de actos de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios de Granada. A 28 de mayo de 2026 en Granada (Andalucía, España). 28 MAYO 2026 Álex Cámara / Europa Press 28/05/2026

Marlaska marca distancia con Mercedes González: "En ningún momento me dijo que haya tenido ninguna reunión de ningún termino relacionado con la trama" | EUROPAPRESS

Publicidad

Hace más de una semana que el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska negó que la máxima responsable del instituto armado hubiera "tenido ninguna reunión con Leire Díez en términos de ningún tipo". Sin embargo, fuentes del Ejecutivo comunicaron ayer que mantuvo tres encuentros "de carácter personal", al igual que la Guardia Civil.

A última hora del jueves, la propia Mercedes González ha asegurado que se reunió hasta en dos ocasiones con la presunta fontanera pero negando que tratasen temas para perjudicar a la UCO, tal y como sostiene el instituto armado.

Ahora, este viernes, el ministro Marlaska ha marcado distancias con la directora de la Guardia Civil y ha negado haber faltado a la verdad y subrayó que su información se basa exclusivamente en lo trasladado por la responsable del instituto armado: "No he mentido. Me remito a lo que me dijo la directora de la Guardia Civil, que es para mí lo relevante".

Insistió en que, según esa versión, no existió ningún tipo de contacto con la persona mencionada en relación con la trama investigada. "No hubo ningún contacto con Leire en cuyo desarrollo se produjera conversación alguna ni referencia a los hechos investigados".

"En ningún momento se me trasladó"

"Lo que me dijo ella, y es lo importante, es que no tuvo ningún contacto con Leire relativo a la trama", ha asegurado. Marlaska ha calificado los hechos como de "absoluta gravedad": "Son hechos de una gravedad manifiesta que me incomodan como ministro, como ciudadano y en todos los ámbitos. Deben ser objeto de una investigación exhaustiva".

El ministro ha manifestado que en ningún momento se le informó de reuniones o intercambios relacionados con el caso. "En ningún momento se me trasladó que hubiera existido reunión alguna relativa a los hechos de la trama, ni directa ni indirectamente. Eso es lo verdaderamente importante·, insistió.

Asimismo, subrayó que "cuando hay unos hechos, de la gravedad como son los que son, objeto de investigación", no hay que moverse en "elementos accidentales", sino en "aquellos que sí realmente tienen contenido".

"Ningún tipo relacionado con la trama"

En la misma línea ha reiterado que "si hubiera habido alguna relación, o me hubiera referido o hubiera algún tipo mínimo de pruebas sobre alguna conversación, alguna reunión relativa a la trama y no se me hubiera trasladado, evidentemente conllevaría otra respuesta por mi parte".

Sostiene en que si esas reuniones con Leire se han producido según el comunicado por González no tiene por qué desconfiar: "Si esos encuentros han sido en la forma descrita, yo no tengo por qué negarlo, no tengo por qué dudar".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los audios de Leire Díez revelan que ofreció a Francisco Martínez un pacto con la Fiscalía a cambio de información

Francisco Martínez

Publicidad

España

Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, sobre el 'caso Leire Díez': "Ni nunca avalé, ni nunca tuve información ni conocimiento de algo que nunca hubiera tolerado"

Imagen del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán

Santos Cerdán ataca a la UCO: "El objetivo no es investigar delitos, es destrozar personas que sectores del Estado perciben como molestos"

Fernando Cocho, analista de Seguridad e Inteligencia

El experto en Inteligencia Fernando Cocho explica el dispositivo de seguridad para la visita a España del Papa León XIV: "La línea del atentado yihadista nunca se descarta"

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, a su llegada para mantener una reunión con grupos de investigación y agentes sociales, antes de pronunciar la conferencia 'Hacia una nueva arquitectura de convivencia y seguridad pública', en el salón de actos de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios de Granada. A 28 de mayo de 2026 en Granada (Andalucía, España). 28 MAYO 2026 Álex Cámara / Europa Press 28/05/2026
Leire Diez

Marlaska marca distancia con Mercedes González: "En ningún momento me dijo que hubiera mantenido ninguna reunión con Leire Díez"

Olaya Salardón
CASO LEIRE DÍEZ

Olaya Salardón, sobre el comunicado de la directora general de la Guardia Civil: "La transparencia es la única vía"

Leire
Los supuestos vicios de Ábalos

Los audios del sumario de Leire Díez sobre el "problema" de Ábalos: "No puedes ser ministro y meterte con seis putas"

El sumario publicado por la UCO sobre las cloacas del Partido Socialista sigue dando de qué hablar. En este, se han desvelado unos audios en los que, entre otras cosas, Leire Díez, habla del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y señala cuál es para ella su problema.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y Leire Díez
Caso Leire Díez

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, reconoce al menos dos encuentros con Leire Díez

El Gobierno y el sumario de la investigación sostienen que se reunieron, al menos, en tres ocasiones.

La UCO registra la empresa Tubos Reunidos y pide información a la SEPI por orden de Pedraz

El juez Pedraz pide la información financiera del PSOE y del PSC de los años 2024 y 2025

Tubos Reunidos

La UCO registra Tubos Reunidos por orden de la Audiencia Nacional en el marco del caso Leire Díez

Francisco Martínez

Los audios de Leire Díez revelan que ofreció a Francisco Martínez un pacto con la Fiscalía a cambio de información

Publicidad