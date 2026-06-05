Marlaska marca distancia con Mercedes González: "En ningún momento me dijo que hubiera mantenido ninguna reunión con Leire Díez"

Hace más de una semana que el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska negó que la máxima responsable del instituto armado hubiera "tenido ninguna reunión con Leire Díez en términos de ningún tipo". Sin embargo, fuentes del Ejecutivo comunicaron ayer que mantuvo tres encuentros "de carácter personal", al igual que la Guardia Civil.

A última hora del jueves, la propia Mercedes González ha asegurado que se reunió hasta en dos ocasiones con la presunta fontanera pero negando que tratasen temas para perjudicar a la UCO, tal y como sostiene el instituto armado.

Ahora, este viernes, el ministro Marlaska ha marcado distancias con la directora de la Guardia Civil y ha negado haber faltado a la verdad y subrayó que su información se basa exclusivamente en lo trasladado por la responsable del instituto armado: "No he mentido. Me remito a lo que me dijo la directora de la Guardia Civil, que es para mí lo relevante".

Insistió en que, según esa versión, no existió ningún tipo de contacto con la persona mencionada en relación con la trama investigada. "No hubo ningún contacto con Leire en cuyo desarrollo se produjera conversación alguna ni referencia a los hechos investigados".

"En ningún momento se me trasladó"

"Lo que me dijo ella, y es lo importante, es que no tuvo ningún contacto con Leire relativo a la trama", ha asegurado. Marlaska ha calificado los hechos como de "absoluta gravedad": "Son hechos de una gravedad manifiesta que me incomodan como ministro, como ciudadano y en todos los ámbitos. Deben ser objeto de una investigación exhaustiva".

El ministro ha manifestado que en ningún momento se le informó de reuniones o intercambios relacionados con el caso. "En ningún momento se me trasladó que hubiera existido reunión alguna relativa a los hechos de la trama, ni directa ni indirectamente. Eso es lo verdaderamente importante·, insistió.

Asimismo, subrayó que "cuando hay unos hechos, de la gravedad como son los que son, objeto de investigación", no hay que moverse en "elementos accidentales", sino en "aquellos que sí realmente tienen contenido".

"Ningún tipo relacionado con la trama"

En la misma línea ha reiterado que "si hubiera habido alguna relación, o me hubiera referido o hubiera algún tipo mínimo de pruebas sobre alguna conversación, alguna reunión relativa a la trama y no se me hubiera trasladado, evidentemente conllevaría otra respuesta por mi parte".

Sostiene en que si esas reuniones con Leire se han producido según el comunicado por González no tiene por qué desconfiar: "Si esos encuentros han sido en la forma descrita, yo no tengo por qué negarlo, no tengo por qué dudar".

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