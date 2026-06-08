Leire Díez, del exjefe de la UCO: "Corbí bajó la guardia y nos han colado varias operaciones del PP contra el PSOE, encargos de Cospedal a Villarejo"

"Corbí bajó la guardia y nos han colado varias operaciones del PP contra el PSOE, encargos de Cospedal a Villarejo". Esta es una de las anotaciones que figura en una de las agendas de Leire Díez. Se refiere al coronel Manuel Sánchez Corbí que estuvo al cargo de la UCO hasta agosto de 2018, momento en el que fue cesado alegando pérdida de confianza por el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.

En una de las agendas a las que ha tenido acceso la agencia de noticias Efe aparece también la siguiente reflexión: "Hay una estrategia por parte de los abogados del PP de intentar por todos los medios de meter dentro de los procedimientos a los consejeros que formaban parte del Consejo de Gobierno. De hecho, los fiscales apuntan hacia María Jesús Montero".

Estas agendas de la 'fontanera' del PSOE fueron intervenidas cuando fue detenida en diciembre junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y Antxon Alonso, dueño de la empresa Servinabar, ligada a Santos Cerdán. El apunte en el que habla de Corbí aparece en una agenda negra de piel y figura junto a otras que no tienen relación entre sí, tampoco consta la fecha. También hay referencias al caso Isofotón, ya archivado, en el que un juzgado de Sevilla investigó las ayudas que la Junta de Andalucía concedió a esta empresa.

En un cuaderno diferente, de color negro y de la marca Oxford, Leire Díez apuntó diferentes comentarios sobre una operación en la empresa pública Correos, en la que se incorporó en 2021 como jefa de Área de Relaciones Institucionales y un año después fue nombrada directora de Filatelia y Relaciones Institucionales, cargo que ostentó hasta 2024. A este respecto, y en lo que parece referirse a un proyecto vinculado a Correos, Díez escribe: "Tema de Correos: va el miércoles al Consejo. Ábalos está enterado y lo apoya. Han recibido ya las primeras muestras de interés de Telefónica. Le he dicho que Vicente tiene acceso a la consejera delegada".

En hojas sueltas aparece el nombre de Francisco Martínez que está siendo juzgado por el caso Kitchen, y con quien Leire Díez se reunió presuntamente para ofrecerle beneficios a cambio de información. "Cuando era DG el ministro le pidió que fuera ax Ignacio González. De denunciantes anónimos a confidentes de la Guardia Civil".