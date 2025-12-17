Leire Díez quería datos comprometedores de Antonio Balas: "No tengo ninguna gana que se convierta en verdugo de todos"

El grupo criminal que supuestamente conformaban la exmilitante socialista Leire Díez, conocida como la 'fontanera' del PSOE, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el propietario de Servinabar, Antxon Alonso, se embolsó sobrecostes del 50 % de dos contratos de Enusa adjudicados a Acciona, empresa investigada en el 'caso Koldo'.

Las investigaciones judiciales por los casos de corrupción continúan. La más reciente es la que afecta a Leire Díez, fontanera del PSOE, y al expresidente de la SEPI. La causa sigue siendo secreta.

El diario 'El Confidencial' publica nuevos audios de la 'fontanera' del Partido Socialista en los que revela nuevos datos sobre Antonio Balas, el teniente coronel de la Guardia Civil y responsable de las investigaciones que cercan al Gobierno de Pedro Sánchez.

Se trata de una conversación que mantuvo Díez en el despacho del abogado, Jacobo Teijelo, y con una persona procesada por corrupción. Según el medio citado se trata de Alejandro Hamlyn, empresario del sector de hidrocarburos. Díez y Teijelo querían datos comprometedores de Balas. Él decía tener datos "comprometedores" del teniente coronel de la Guardia Civil como para "matarle profesionalmente" y la 'fontanera' quería saber de qué información se trataba. A cambio le ofreció un trato de favor con la Fiscalía en sus causas pendientes con la justicia española.

"No tengo ninguna gana que pase es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos. Y de momento lo que está haciendo es convertiros a todos presos y carceleros de él, ¿vale?", es escucha en el audio.

El PP se persona en la causa contra Díez y la SEPI

Cuca Gamarra (PP) anunciaba que el partido se personará en la causa que investiga la Audiencia Nacional sobre la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente de la SEPI por presuntas irregularidades en contratos públicos porque el PP " no va a permanecer impasible".

El pasado miércoles fueron detenidos Díez, Fernández y el empresario Antxon Alonso y quedaron el sábado en libertad con medidas cautelares.

El partido de Alberto Núñez Feijóo quiere que se sigan pidiendo "explicaciones" para que los españoles "sepan la verdad" y que "todos aquellos que se han estado beneficiando del dinero de los impuestos de los españoles" rindan cuentas ante la justicia.

Por otro lado, Marlaska pedía confianza en la labor de la UCO y de la UDEF mientras un senador se lo reprochaba tras escuchar a la "fontanera" del PSOE Leire Díez decir que quería ver "muerto a Balas, el teniente coronel que investiga la corrupción de su Gobierno y de su partido".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.