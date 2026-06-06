Nuevas anotaciones de Leire Díez apuntan al caso que investiga a David Sánchez

Las nuevas anotaciones personales de Leire Díez se han convertido en una pieza dentro de la investigación que dirige la Audiencia Nacional. Entre el material incautado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil figuran varias agendas y libretas en las que la exmilitante socialista recogía reuniones, nombres propios, ideas y referencias a algunos de los asuntos políticos y judiciales más relevantes de los últimos años.

Son cuadernos que la UCO requisó en su vivienda y a los que Antena 3 Noticias ha tenido acceso. En ellos aparecen cientos de anotaciones, muchas veces sin fecha, desordenadas, inconexas y sin contexto adicional.

Una de esas anotaciones se refiere a la causa del hermano de Sánchez. Díez escribe: "Posible estrategia: ser abogado del hermano de P.S.". En el mismo bloque también aparece otra indicación: "Mete como acusación popular". Los investigadores han incorporado estos manuscritos al sumario al considerar que pueden ayudar a reconstruir la actividad desarrollada por Díez y su entorno.

Un cuaderno repleto de nombres

Entre las anotaciones aparecen referencias a personalidades de ámbitos muy distintos. La libreta menciona nombres como Elena Valenciano, Sandro Rosell, el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

También figuran comentarios relacionados con algunos de los protagonistas de las investigaciones que han marcado la actualidad política reciente.

Uno de los apuntes señala: "Aldama era un infiltrado del PP". En otros casos, las anotaciones aparecen sin contexto adicional, lo que dificulta determinar si se trata de afirmaciones, hipótesis o simples ideas personales.

La documentación también recoge referencias a encuentros con empresas que actualmente aparecen en distintas líneas de investigación. Entre ellas figura una anotación que menciona: "Reunión con Tubos Reunidos: reducción de deuda". Las libretas incluyen además listados de tareas, nombres de contactos y reuniones pendientes. En uno de los apuntes puede leerse: "Reunión ZP. Nervioso".

Los cuadernos muestran además un seguimiento constante de procedimientos judiciales y cuestiones políticas que podían afectar al PSOE o al Gobierno.

Casos judiciales y actualidad política

Las anotaciones revelan un interés permanente por asuntos que ocupaban el debate público. Entre ellos aparecen referencias a Pegasus, el caso Delcy o las investigaciones sobre contratos de mascarillas.

En otro de los apuntes figura la frase: "El Pollo Carvajal estaba colaborando con el CNI y la Fiscalía para dar información de Podemos y PSOE". Los investigadores destacan que muchas de las notas aparecen de forma fragmentada y sin explicaciones complementarias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.