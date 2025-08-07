RELIGIÓN
Gonzalo Miró, sobre la prohibición de ritos islámicos en Jumilla, Murcia: "Es islamofobia, negarlo es como negar que el cielo es azul"
Más Espejo debatía sobre la nueva medida tomada por Vox y PP en Jumilla (Murcia), que no permite la celebración del culto islámico en espacios públicos. ¿Por qué esta prohibición?
- Jumilla limita el uso de espacios públicos para celebraciones religiosas islámicas ajenas al consistorio
Más Espejo ponía sobre la mesa la prohibición del Partido Popular y Vox en Jumilla (Murcia), que afecta a la celebración de ritos islámicos en los espacios públicos del municipio. El programa daba voz tanto a vecinos de la zona como a aquellos que son musulmanes, y debatía con los colaboradores los motivos de esta medida.
Distintos puntos de vista
Por un lado, Juan Antonio, vecino de la zona, aseguraba que ni aprueba ni suspende estos actos religiosos, y que las autoridades no lo han vetado en su totalidad sino que, únicamente, no lo van a permitir en recintos deportivos. Sin embargo, consideraba que los que vienen de fuera deben seguir las normas que se impongan en el país: "Nosotros vamos por ahí a países árabes y tampoco podemos campar a nuestras anchas".
Por otro lado, Beatriz, musulmana española, volvía a colaborar con el programa para expresar que se trata, de nuevo, de "islamofobia y xenofobia" por parte de estos partidos políticos. A pesar de su rechazo hacia ellos, su queja no iba dirigida hacia sus ideologías, sino a que se está pasando por alto la justicia: "La Constitución Española reconoce el derecho de la libertad ideológica y religiosa, y estos señores quieren vulnerar este derecho fundamental".
"No ha habido ningún problema"
Unos eventos de culto islámico que se celebran 2 veces al año en la ciudad murciana y que siempre se han desarrollado de forma pacífica. Por este motivo, el colaborador Gonzalo Miró se mostraba tajante: "Aquí no ha habido ningún problema. Se ha generado algo de donde no lo hay". En referencia a los que han tomado la decisión, decía que hay que "combatir un discurso de Vox que sí que cala y que dice que los problemas de los nacidos en España vienen provocados por la gente de fuera". Algo que, para Miró, "es mentira".
Asimismo, aseguraba que se trata de una actitud que "tiene que ver con la islamofobia, y negarlo es como negar que el cielo es azul". El colaborador recalcaba que, al menos, debería de haberse dado una alternativa a los creyentes. La ausencia de una propuesta y de un lugar donde poder celebrar la religión islámica, lo convierte, según el tertuliano, en un intento de "bloquear que puedan desarrollar sus creencias con total pacifismo".
"No caigamos en la misma negación"
Por último, recordaba el argumento que algunas personas dan al respecto, y el cual afirma que cuando vas a los países islámicos no respetan o te obligan a seguir sus costumbres. Sin embargo, el colaborador lo describía como un razonamiento "típico y fácil de romper". A modo de respuesta, planteaba la siguiente pregunta: "¿Queremos ser cómo ellos?". "Demos ejemplo y no caigamos en la misma negación", añadía.
