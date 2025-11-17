Cristóbal Soria, muy crítico con Gabriel Rufián en sus preguntas a Carlos Mazón: "Me parece una actitud más propia de una barra de bar a las 12 de la noche"

Este lunes ha tenido lugar el interrogatorio en la comisión de investigación por la gestión de la DANA en el Congreso de los Diputados, una intervención en la que ha resaltado la actitud del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien se ha mostrado muy duro con Carlos Mazón.

Durante su intervención, Rufián ha sacado diferentes fotografía de algunas de las víctimas de la DANA, contando las historias personales de muchos de ellos, y a la hora a la que murieron aquel 29 de octubre en Valencia.

Durante ese relato fotográfico, le ha preguntado al Presidente de la Comunidad Valenciana en funciones que "¿Dónde se encontraba?", y le ha pedido que "no le mienta a la cara", ya que "lo que sucedió lo sabían hasta en Japón".

"Despedir a bomberos para contratar a toreros"

Le ha seguido atacando diciéndole que la Generalitat de Cataluña lo que no ha hecho ha sido "despedir a bomberos para contratar a toreros", a lo que Mazón ha respondido: "Todas mis condolencias a las víctimas señor Rufián", a lo que el portavoz de ERC ha contestado: "Tarde". Por si esto no fuera suficiente, le ha acusado de "comportarse como un psicópata" tras acudir el Funeral de Estado por las Víctimas de la DANA celebrado el pasado mes.

Unas declaraciones que han sido comentadas en el plató de Más Espejo por sus colaboradores. Por un lado, el periodista Iñako Díaz-Guerra cree que el formato utilizado por Rufián es "muy dado a la performance", y que nadie sabe aprovechar eso "tan bien como Rufián". Al colaborador del programa le ha sorprendido que "Mazón no pida ese perdón" que le está pidiendo Rufián, ya que le humanizaría, y ha dicho que "el formato es fallido".

"Una actitud más propia de una barra de bar"

A lo que Cristóbal Soria ha contestado: "Iñako, el formato podrá ser fallido o no pero, ¿De la actitud del señor Rufián no vamos a hacer nada?, esta actitud me parece más propia de una barra de bar a las 12 de la noche, no me parece propia de una cámara de lo que estamos viendo ahora mismo, es que es tremendo".

Por su parte, la periodista Mariló Montero, también ha querido opinar al respecto y ha compartido la opinión con Soria, ya que considera que el formato elegido por Rufián "es un error incontestable", y que a través del relato fotográfico que ha elegido, "puede consolar la rabia" que tiene el familiar de la víctima pero, según Mariló, "políticamente se pierde una oportunidad única". El periodista Rubén Amón ha cerrado la intervención subrayando que: "Yo creo que este espectáculo caricaturiza el objetivo de una comisión parlamentaria".

