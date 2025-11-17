Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada coinciden en un evento: sus posturas opuestas ante un posible reencuentro

Tras meses de tensiones y conflictos, Carmen Lomana y Ágatha Ruiz de la Prada coincidían de nuevo en un evento. A pesar de que en el pasado les unía una buena amistad dentro del círculo social madrileño, esta se ha ido deteriorando hasta convertirse en una de las rivalidades más polémicas del momento.

El origen del conflicto

Todo empezó hace ya un tiempo cuando según Carmen, la diseñadora no paraba de lanzar comentarios despectivos hacia su trabajo y su presencia en los medios. Pero la cosa no acabó ahí pues todo se intensificó cuando Ágatha Ruiz de la Prada acusó a la socialité había intentado acercarse a algunas de sus parejas.

Ágatha Ruiz de la Prada, Carmen Lomana y Pelayo Díaz | Gtres

El conflicto empeoró después de la ruptura de la diseñadora con José Manuel Díaz-Patón ya que Lomana la acusó de ser "una friki terrible" por exponer así sus relaciones sentimentales. Unas declaraciones que Ágatha recibió diciendo estas cansada del "personaje" mediático que estaba haciendo su ahora enemiga.

Su último reencuentro

Sin embargo, ambas han estado coincidiendo en eventos los últimos meses y el último era el Rastrillo Nuevo Futuro donde la colaboradora de Y ahora Sonsoles abría la puerta a su reconciliación con la diseñadora aunque esta última se seguía mostrando distante.

Carnen Lomana se encontraba firmando libros apoyando esta causa y confesaba que le parece "muy bien" que Ágatha "venga a ayudar" y dejaba a un lado sus diferencias, confesando que si se encuentra con ella le saludaría: "yo si la veo le digo 'hola, cómo estás'". "Que venga ella, que venga a comprarme un libro" y le termina mandando un beso: "Le mando un beso".

Carmen Lomana en el Rastrillo Nuevo Futuro | Europa Press

Minutos más tarde, la diseñadora hablaba ante las cámaras de Europa Press y se negaba a acudir al sitio de Lomana para saludarle: "Nada, nada. Que tengo mucho lío", evitando así encontrarse con la socialité ante la prensa.