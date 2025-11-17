Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

¿Cómo debemos actuar si nos ataca un oso? El consejo de Gotzon Mantuliz para mantener nuestra vida a salvo

El presentador del nuevo formato Cazadores de imágenes nos ha dado varios tips para actuar ante esta situación extrema.

oso

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha comenzado su semana por todo lo alto con la visita de Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo, que han querido hablarnos de su nuevo proyecto en común, el programa Cazadores de imágenes, en el que han vivido una experiencia única.

Gotzon ha recordado durante la entrevista cómo fue estar a escasos metros de un oso y ha dejado claro que lo más importante para mantener tu integridad a salvo es algo aparentemente sencillo: "mantener la calma".

El presentador ha aclarado que el ser humano no es a priori una presa a la que atacaría este animal, pero si nos ponemos nerviosos y salimos corriendo, su instinto les haría ir detrás nuestra. ¡Escucha todos los tips que nos ha dado para enfrentarnos a esta situación en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Revive la entrevista completa a Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo en El Hormiguero

¡Alto voltaje! Marron sorprende a Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz con unos juguetes dopados

¡Alto voltaje! Marron sorprende a Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz con sus 'juguetes dopados'

oso

¿Cómo debemos actuar si nos ataca un oso? El consejo de Gotzon Mantuliz para mantener nuestra vida a salvo

Gotzon Mantuliz desvela cómo es 'ir al baño' en la selva: "Para mí es algo habitual"
En El Hormiguero

Gotzon Mantuliz desvela cómo es 'ir al baño' en la selva: "Para mí es algo habitual"

¡Rosa hace 18 aciertos en su primer turno! Lanzada en El Rosco a por el bote de 2.392.000 euros
El Rosco | 17 de noviembre

¡Rosa hace 18 aciertos en su primer turno! Lanzada en El Rosco a por el bote de 2.392.000 euros

La fascinante magia de Jorge Blass dedicada a Roberto Leal: “Estas cartas dicen cosas de tu personalidad”
Mejores momentos | 17 de noviembre

La fascinante magia de Jorge Blass dedicada a Roberto Leal: “Estas cartas dicen cosas de tu personalidad”

El mago, que está a punto de estrenar su show titulado ‘Ilusionarte’, ha dejado una pincelada de su capacidad para sorprender con una curiosa baraja de cartas.

Las disculpas de Alejandra Osborne en su divertido estreno en Pasapalabra: “Perdón, hablo fatal”
Mejores momentos | 17 de noviembre

Las disculpas de Alejandra Osborne en su divertido estreno en Pasapalabra: “Perdón, hablo fatal”

Hugo Salazar se cubría las espaldas hablando de la suerte del principiante en La Pista… y, efectivamente, ha perdido ante la debutante.

Nerea Garmendia estrena maternidad en Pasapalabra: “Los primeros tres meses fueron un infierno”

Nerea Garmendia estrena maternidad en Pasapalabra: “Los primeros tres meses fueron un infierno”

Paloma García Pelayo

La pérdida más dolorosa de Paloma San Basilio: "Muere mi hermana y me encuentro con que no tengo a nadie"

Testigo Cayetano Rivera

Habla un testigo clave del accidente de Cayetano Rivera: "Le vi tranquilo, ni estado de embriaguez ni nada"

Publicidad