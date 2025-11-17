En El Hormiguero
¿Cómo debemos actuar si nos ataca un oso? El consejo de Gotzon Mantuliz para mantener nuestra vida a salvo
El presentador del nuevo formato Cazadores de imágenes nos ha dado varios tips para actuar ante esta situación extrema.
El Hormiguero ha comenzado su semana por todo lo alto con la visita de Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo, que han querido hablarnos de su nuevo proyecto en común, el programa Cazadores de imágenes, en el que han vivido una experiencia única.
Gotzon ha recordado durante la entrevista cómo fue estar a escasos metros de un oso y ha dejado claro que lo más importante para mantener tu integridad a salvo es algo aparentemente sencillo: "mantener la calma".
El presentador ha aclarado que el ser humano no es a priori una presa a la que atacaría este animal, pero si nos ponemos nerviosos y salimos corriendo, su instinto les haría ir detrás nuestra. ¡Escucha todos los tips que nos ha dado para enfrentarnos a esta situación en el vídeo de arriba!
