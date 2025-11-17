Antena 3 LogoAntena3
Habla un testigo clave del accidente de Cayetano Rivera: "Le vi tranquilo, ni estado de embriaguez ni nada"

El torero ha acudido hoy al juzgado para declarar tras su accidente de coche en la rotonda de su zona residencial. Este ha asegurado que se siente "acosado".

Testigo Cayetano Rivera

Cayetano Rivera reaparece públicamente tras su accidente de coche. Fue el fin de semana pasado cuando el diestro estrellaba su vehículo contra una palmera en una rotonda cercana a su casa.

Cayetano Rivera

Hoy, Cayetano se ha presentado en el juzgado para declarar. Este ha asegurado que fue un despiste al ir a coger el mando y que siente que se le ha hecho un "juicio paralelo".

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con un testigo clave del accidente que ha declarado en sede judicial. Este fue el primero en ver el impacto y el que llamó a emergencias.

"Llamé a emergencias, pero cuando me volví ya no estaba él, me dijo que estaba bien", asegura, "estaba sereno, asustado por el accidente tan grande, pero tranquilo, ni estado de embriaguez ni nada, ni olor ni nada".

Este testimonio choca de frente con aquellos que señalan que Cayetano se negó a hacerse un test de alcoholemia. ¿En qué estado viajaba el diestro aquella noche?

