Nerea Garmendia estrena maternidad en Pasapalabra: “Los primeros tres meses fueron un infierno”
La última vez que visitó el concurso, la actriz estaba embarazada. Ahora, con Unax ya con siete meses, reconoce que hasta duerme “más que antes”.
Nerea Garmendia ha comenzado una nueva visita a Pasapalabra, la primera tras ser madre. La actriz ha recordado que la anterior vez que estuvo en el plató fue embarazada de Unax. Fueron entonces unos programas muy emotivos y especiales por esa circunstancia, tanto que llegó a solar unas lágrimas por los versos de despedida de Manu.
Ahora, su bebé ya hasta ha cumplido siete meses. “Come bien, con lo cual niño feliz y yo le quiero mucho más”, ha resumido sobre Unax, añadiendo que “es muy majo, muy charlatán”. Eso sí, en un arranque de sinceridad, Nerea le ha reconocido a Roberto Leal que el principio de su maternidad no fue tan fácil: “Los primeros tres meses fueron un infierno”.
Superada esa etapa, Nerea ha asegurado que su bebé consigue ahora enlazar sueño “de 8 y media de la tarde a 7 de la mañana, con dos biberones de por medio”. “Yo duermo más ahora que antes”, ha dicho entre risas. ¡Revive este momento en el vídeo!
