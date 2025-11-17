Nerea Garmendia estrena maternidad en Pasapalabra: “Los primeros tres meses fueron un infierno”

Nerea Garmendia ha comenzado una nueva visita a Pasapalabra, la primera tras ser madre. La actriz ha recordado que la anterior vez que estuvo en el plató fue embarazada de Unax. Fueron entonces unos programas muy emotivos y especiales por esa circunstancia, tanto que llegó a solar unas lágrimas por los versos de despedida de Manu.

Ahora, su bebé ya hasta ha cumplido siete meses. “Come bien, con lo cual niño feliz y yo le quiero mucho más”, ha resumido sobre Unax, añadiendo que “es muy majo, muy charlatán”. Eso sí, en un arranque de sinceridad, Nerea le ha reconocido a Roberto Leal que el principio de su maternidad no fue tan fácil: “Los primeros tres meses fueron un infierno”.

Superada esa etapa, Nerea ha asegurado que su bebé consigue ahora enlazar sueño “de 8 y media de la tarde a 7 de la mañana, con dos biberones de por medio”. “Yo duermo más ahora que antes”, ha dicho entre risas. ¡Revive este momento en el vídeo!