Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

Gotzon Mantuliz desvela cómo es 'ir al baño' en la selva: "Para mí es algo habitual"

El invitado ha asegurado que lleva tanto tiempo de su vida en contacto con la naturaleza, que está acostumbrado a hacerlo.

Gotzon Mantuliz desvela cómo es 'ir al baño' en la selva: "Para mí es algo habitual"

Publicidad

La visita de Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz ha sido pura química y diversión. Ambos han venido a hablar de Cazadores de Imágenes, el nuevo programa de Atresmedia que se estrenará en La Sexta, y han adelantado cómo han vivido esta aventura televisiva juntos.

En esta ocasión, Pablo Motos ha querido saber cómo es "hacer caca" en plena selva. Gotzon ha tomado la palabra y ha asegurado que, lleva tanto tiempo familiarizado con la naturaleza, que lo ve como algo habitual.

Mario, por su parte, ha contado que él esperaba lo que hubiese que esperar para poder hacerlo en una gasolinera justo antes de escuchar una surrealista historia del aventurero guía del programa. ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Revive la entrevista completa a Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Gotzon Mantuliz y Mario Vaquerizo en El Hormiguero

¡Alto voltaje! Marron sorprende a Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz con unos juguetes dopados

¡Alto voltaje! Marron sorprende a Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz con sus 'juguetes dopados'

¿Cómo debemos actuar si nos ataca un oso? El consejo de Gotzon Mantuliz para mantener nuestra vida a salvo

¿Cómo debemos actuar si nos ataca un oso? El consejo de Gotzon Mantuliz para mantener nuestra vida a salvo

Gotzon Mantuliz desvela cómo es 'ir al baño' en la selva: "Para mí es algo habitual"
En El Hormiguero

Gotzon Mantuliz desvela cómo es 'ir al baño' en la selva: "Para mí es algo habitual"

¡Rosa hace 18 aciertos en su primer turno! Lanzada en El Rosco a por el bote de 2.392.000 euros
El Rosco | 17 de noviembre

¡Rosa hace 18 aciertos en su primer turno! Lanzada en El Rosco a por el bote de 2.392.000 euros

La fascinante magia de Jorge Blass dedicada a Roberto Leal: “Estas cartas dicen cosas de tu personalidad”
Mejores momentos | 17 de noviembre

La fascinante magia de Jorge Blass dedicada a Roberto Leal: “Estas cartas dicen cosas de tu personalidad”

El mago, que está a punto de estrenar su show titulado ‘Ilusionarte’, ha dejado una pincelada de su capacidad para sorprender con una curiosa baraja de cartas.

Las disculpas de Alejandra Osborne en su divertido estreno en Pasapalabra: “Perdón, hablo fatal”
Mejores momentos | 17 de noviembre

Las disculpas de Alejandra Osborne en su divertido estreno en Pasapalabra: “Perdón, hablo fatal”

Hugo Salazar se cubría las espaldas hablando de la suerte del principiante en La Pista… y, efectivamente, ha perdido ante la debutante.

Nerea Garmendia estrena maternidad en Pasapalabra: “Los primeros tres meses fueron un infierno”

Nerea Garmendia estrena maternidad en Pasapalabra: “Los primeros tres meses fueron un infierno”

Paloma García Pelayo

La pérdida más dolorosa de Paloma San Basilio: "Muere mi hermana y me encuentro con que no tengo a nadie"

Testigo Cayetano Rivera

Habla un testigo clave del accidente de Cayetano Rivera: "Le vi tranquilo, ni estado de embriaguez ni nada"

Publicidad