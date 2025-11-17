Gotzon Mantuliz desvela cómo es 'ir al baño' en la selva: "Para mí es algo habitual"

La visita de Mario Vaquerizo y Gotzon Mantuliz ha sido pura química y diversión. Ambos han venido a hablar de Cazadores de Imágenes, el nuevo programa de Atresmedia que se estrenará en La Sexta, y han adelantado cómo han vivido esta aventura televisiva juntos.

En esta ocasión, Pablo Motos ha querido saber cómo es "hacer caca" en plena selva. Gotzon ha tomado la palabra y ha asegurado que, lleva tanto tiempo familiarizado con la naturaleza, que lo ve como algo habitual.

Mario, por su parte, ha contado que él esperaba lo que hubiese que esperar para poder hacerlo en una gasolinera justo antes de escuchar una surrealista historia del aventurero guía del programa. ¡Imperdible!