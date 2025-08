El cartel de Vox en Almería, sobre el uso del burka, dispara las críticas: "Tratan de manipular. No creo yo que hayan visto muchas mujeres así por España"

Más Espejo debatía la polémica en Almería, surgida a raíz de un cartel de Vox. Este plantea "¿Qué Almería quieres?", comparando a una mujer completamente tapada con un burka (y los logos del PP y PSOE) y otra sin él (y el logo de Vox). Algo que ha reanimado el debate de la inmigración. Un tema que lleva tiempo en el foco de la atención pública, con motivo de otros asuntos como la solicitud de cierre del centro de acogida de inmigrantes en Alcalá de Henares y Pozuelo de Alarcón (Madrid).

"Una exageración"

El programa hablaba con Beatriz, mujer musulmana, para conocer su opinión sobre esta estrategia del partido de Santiago Abascal: "Viniendo de Vox no me sorprende. Como siempre tienen un discurso bastante xenófobo e islamófobo". Asimismo, aseguraba que se trata de una "exageración para conseguir lo que quieren", ya que el uso del burka es mínimo en España. "Tratan de manipular a las personas. No creo yo que hayan visto muchas mujeres así por España. Yo no he visto ninguna", añadía.

"Excusas disfrazadas"

El presentador Miquel Valls le preguntaba también sobre la prohibición del 'burkini' en una piscina de Ripoll (Cataluña). La alcaldesa de la localidad declaraba que se trata de una medida de seguridad, porque esta prenda impide el rescate. "Un criterio meramente técnico", explicaba. Sin embargo, también decía que con ello pretenden "afrontar la misoginia y el machismo", y evitar el "malestar" de "usuarios de toda la vida que se habían desapuntado".

Beatriz confesaba que el motivo presentado por la alcaldesa "no tiene ningún sentido" porque existen situaciones que lo desmienten. Desde nadadoras de natación sincronizada que usan burkini hasta los surfistas, que usan un traje similar. "Es nuevamente una excusa disfrazada de 'me preocupo por estas mujeres", concluía. El colaborador y periodista Iñako Díaz-Guerra defendía a la mujer y destacaba que, al final del discurso, se destapa la verdad: "Lo que quiere transmitir después de hablar de seguridad, es 'nos molesta tener a gente así vestida en nuestras piscinas'".

