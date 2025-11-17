“Un hombre que cuida a los suyos”: así define Federico Pérez a Fermín en Las hijas de la criada

Antena 3 LogoAntena3
A Fermín lo conoceremos en el primer capítulo de Las hijas de la criada, serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónegaque llegará a atresplayer el 30 de noviembre. Federico Pérez es el actor que da vida a este personaje que no tardará en ganarse el cariño de los espectadores.

Aunque Fermín es rudo y autoritario, también es un hombre “que cuida a los demás”, especialmente a los suyos, tal y como nos ha contado el actor. Es hermano de Domingo, con el que siempre ha tenido sus diferencias y la mano derecha de Gustavo en el aserradero.

Su vínculo más grande es Clara, su sobrina. “Él asume desde que nace que Domingo nunca va a estar a la altura como padre. Clara es una hija para él”, ha recalcado Federico sobre Fermín.

El tío de Clara es un hombre leal, fiel y trabajador y hará lo que sea para cuidarla y protegerla de todos los peligros de la época. ¡Conoce más detalles sobre Fermín dándole al play al vídeo de arriba!

