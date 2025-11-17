Kris Boyd, jugador de los Jets de la NFL, en estado crítico tras ser tiroteado en Nueva York

Kris Boyd, jugador de los New York Jets de la NFL, se encuentra en estado crítico con un disparo en el abdomen tras ser tiroteado este pasado domingo en Manhattan, Nueva York.

Tiroteado cerca de la Séptima Avenida

Pese a que todavía no se ha actualizado su estado de salud, se conoce que está en estado crítico pero estable. El suceso tuvo lugar en la madrugada del domingo cerca de la Séptima Avenida y aunque la policía neoyorquina sigue investigando lo sucedido, todavía no hay detenidos y lo único que se sabe con seguridad es que el jugador de 29 años recibió un disparo en el abdomen tras una pelea con varios individuos y fue trasladado de urgencia al Hospital Bellevue. El tirador huyó en su todoterreno.

La NFL no se ha pronunciado

Los Jets de Nueva York y la NFL no se han pronunciado oficialmente pero el equipo de Boyd sí habría informado de que "están al tanto de la situación" pero que no quieren seguir haciendo comentarios.

Eso sí, algunos compañeros de equipo y de profesión sí han querido mandar un mensaje de apoyo al jugador: "Por favor, oren por mi hermano y compañero de equipo, Kris Boyd, y su familia. Señor, te pido que lo sanes y lo ayudes a recuperarse. Señor, te ruego que lo ayudes a superar esto. En tu nombre, Amén".

Eric Adams, alcalde de Nueva York, también se pronunció en sus redes sociales: "Estoy orando por Kris Boyd, jugador de los New York Jets, y por sus seres queridos. Aunque hemos logrado reducir los tiroteos a mínimos históricos en nuestra ciudad, debemos seguir trabajando para acabar con la violencia armada. Demasiadas vidas jóvenes se han visto truncadas y alteradas trágicamente por esta epidemia".

