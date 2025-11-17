Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Muere repentinamente a los 28 años Paige Greco, oro paralímpico de ciclismo en Tokio

Conmoción en Australia: la deportista ha fallecido en su domicilio de Adelaida tras sufrir un "episodio médico repentino".

La ciclista paral&iacute;mpica Paige Greco

La ciclista paralímpica Paige GrecoIG @ausparalympics

Luis F. Castillo
Publicado:

La paraciclista australiana Paige Greco, campeona paralímpica en Tokio 2020, falleció este domingo a los 28 años tras sufrir un "episodio médico repentino" en su casa de Adelaida (Australia del Sur), según confirmó su familia en un comunicado difundido este lunes por la Federación Australiana de Ciclismo (AusCycling).

"Paige lo significaba todo para nosotros. Su amabilidad, su determinación y su calidez nos acompañaron cada día", expresaron sus padres, que también agradecieron las muestras de apoyo recibidas y destacaron el orgullo que sienten por la forma en que su hija representó a Australia.

Greco hizo historia en los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde conquistó el primer oro para Australia tras imponerse con récord mundial en la prueba individual de 3.000 metros en la categoría C1-C3. También ganó dos medallas de bronce en las pruebas de ruta y contrarreloj, y en 2022 fue reconocida con la Medalla de la Orden de Australia por su contribución al deporte.

"Una atleta extraordinaria"

El director ejecutivo de Paralympics Australia, Cameron Murray, recordó a Greco como "una atleta extraordinaria y, sobre todo, una persona excepcional", mientras que la responsable de AusCycling, Marne Fechner, destacó que "su espíritu positivo y mirada valiente dejaron huella en todos los que la rodearon".

Antes de dedicarse al ciclismo adaptado, Greco compitió en para-atletismo e intentó clasificarse para los Juegos de Río 2016, un objetivo que no logró. Posteriormente, se trasladó a Adelaida para entrenar en el Instituto del Deporte de Australia del Sur y completar un grado en Ciencias del Deporte.

Desde su debut internacional en 2019, la ciclista logró varios títulos y récords mundiales, además de múltiples medallas en campeonatos del mundo. Este mismo año había sumado dos bronces en la Copa del Mundo y en el Mundial de carretera, ambos disputados en Bélgica.

Tanto AusCycling como Paralympics Australia han anunciado que ofrecerán apoyo a la familia de la deportista y aseguraron que "honrarán adecuadamente" su legado deportivo y humano.

