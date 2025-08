Gonzalo Miró, sobre las memorias del rey Juan Carlos I: "A Casa Real lo que le viene mejor es que el agua esté tranquila"

Las memorias del rey Juan Carlos I Juan Carlos I podrían publicarse a finales de este año, concretamente en el mes de noviembre, si todo sale según lo planeado por el propio monarca. Esta decisión, según ha informado El Confidencial, no ha sido bien recibida en Zarzuela. Temen que el contenido pueda salpicar no solo a la figura del emérito, sino también al actual Jefe del Estado y al conjunto de la familia real. Además, la publicación coincidiría con el aniversario de la muerte de Francisco Franco, una fecha que suele generar debate social y político en torno a la institución monárquica.

Ante este panorama, Gonzalo Miró ha dado su punto de vista en Espejo Público, señalando que el monarca "tiene todo su derecho a escribir sus memorias y es normal que desde la Casa Real estén aterrados de lo que pueda contar. Las dos cosas me parecen bastante normales. Me da la sensación que en Casa Real lo que se pretende es que Juan Carlos haga cuanto menos ruido mejor", señala el colaborador.

Gonzalo hace referencia también al contexto mediático que rodea cualquier noticia relacionada con la monarquía: "Hace poco, cuando se conoció la denuncia a Revilla, se arma un jaleo mediático que a la Casa Real no le agrada. Y cuando se publiquen las memorias de Juan Carlos se forme un revuelo mediático que al Rey Felipe no le venga bien, por lo que es lógico tanto una parte como la otra", analiza.

"¿Qué va a ganar el Rey Juan Carlos con esto? Pues contar su versión y a mí me parece bien, que la cuente, bienvenida será. Pero a Casa Real lo que le viene mejor es que el agua esté tranquila", afirma.

Por su parte, Jaime de los Santos, al ser preguntado sobre la preocupación interna en Zarzuela, ha asegurado que desconoce "qué preocupa y qué no preocupa en Zarzuela". Además reivindica que "todos tenemos derecho a contar nuestra historia tal y como la hemos vivido, otra cosa es mentir flagrantemente. El seños Juan Carlos I, era rey de España hasta hace no muchos años, tiene luces y sombras como cualquiera. Pero seríamos injustos si no le reconociéramos todo lo que significó en el paso de una dictadura insoportable a una democracia como la nuestra", concluye.

En esa misma línea asegura que "El Rey Juan Carlos durante muchos años fue uno de los principales defensores de ese advenimiento de las libertades. Por tanto, a la figura de Rey Juan Carlos tendríamos que tenerle un poco más de respeto por todos aquellos hechos, y por supuesto criticarle todo lo que luego no ha hecho bien".

